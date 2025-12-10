FBL-EUR-C1-INTER-LIVERPOOLAFP

Szoboszlai Dominikot élteti az angol sportsajtó

A Liverpool körüli Szalah-botrány sem tudja kitakarni Szoboszlai Dominik rendkívüli teljesítményét az angol sajtóban. A magyar válogatott középpályás a San Siróban is megmutatta, milyen egy igazi vezér. A magyar középpályás hidegvérű tizenegyese döntött az Inter ellen.

A Mohamed Szalah és Arne Slot közötti konfliktus miatt az egyiptomi sztár el sem utazott Milánóba, így a figyelem a csapat más vezéreire hárult. Szoboszlai Dominik élt a lehetőséggel: a 88. percben magabiztosan értékesítette a csereként beállt Florian Wirtz által kiharcolt büntetőt, amivel a Liverpool 1–0-ra nyert.

A brit sajtó egyöntetűen dicséri a magyart. A The Guardian szerint Szoboszlai „kormányozta a középpályát” Szalah távollétében, míg a Daily Express és a This is Anfield is 8-as osztályzattal jutalmazta, kiemelve „Gerrard-szintű” idegrendszerét és elképesztő mezőnymunkáját. 

A Liverpool Echo arról írt, hogy 12,8 kilométert futott, és rendszeresen kisegítette a védelmet Joe Gomez oldalán.

A Flashscore 7.8-as osztályzattal a mezőny legjobbjának választotta.

A Liverpool-legenda Jamie Carragher is elismerően nyilatkozott a Sky Sportsnak:

„Szoboszlai vállalta a felelősséget, amikor a legnagyobb sztárunk nem volt ott. Ez az a mentalitás, ami továbbjuttat a BL-ben.”

A győzelemmel a Liverpool a tabella 8. helyére lépett, az olasz Gazzetta dello Sport pedig találóan csak „Jégembernek” nevezte a büntetőnél rezzenéstelen magyar játékost.

A cikk megjelenése a Szerencsejáték Zrt. tématámogatásával valósult meg.

