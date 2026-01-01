Szoboszlai DominikGetty Images
C. Kovács Attila

Így búcsúztatta Szoboszlai Dominik a 2025-ös évet + fotók

A magyar válogatott és a Liverpool focistája, Szoboszlai Dominik mozgalmas éven van túl. A 25 éves játékos Instagram-oldalán foglalta össze 2025-öt.

„Megházasodtam, megszületett a kislányom, megnyertük a Premier League-et, egyszer fent, egyszer lent. Sok minden történt ebben az évben, sokat tanultam, de a legjobb időszak még csak most kezdődik. 2026 most indul!"

– írta Szoboszlai Dominik hivatalos közösségi oldalán, és egy fotógalériát is csatolt óév búcsztató üzenetéhez. A fotógalériában több képet is találhatunk családjáról, de természetesen a barátokkal töltött pillanatok és a Liverpool bajnoki címe sem maradhatott ki 2025-öt összefoglalásából: 

Google News 

A legfrissebb hírekért kövess minket a GOAL Google News oldalán is! 

A cikk megjelenése a Szerencsejáték Zrt. tématámogatásával valósult meg.

Default
Hirdetés

ENJOYED THIS STORY?

Add GOAL.com as a preferred source on Google to see more of our reporting

0