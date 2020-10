Szoboszlai Dominik üzent a válogatottnak!

Az igazán furcsa osztrák szabályok miatt Szoboszlai Dominik nem lehet ott a válogatottal Bulgáriában az EB-pótselejtezőn. A támadó salzburgi csapattársai közül hárman is koronavírusosak lettek, ami miatt karantéba került az orsztrák bajnok. A furcsaság az, hogy edzni és meccseket játszani is lehet – Szoboszlai a Hartberg elleni meccsen adott is két gólpasszt. Ellenben az országot nem hagyhatta el a magyar játékos, aki most a távolból üzent a társainak.