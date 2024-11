Szoboszlai Dominik több szakportálnál is bekerült a forduló csapatában a PL-ben

Remek teljesítményt nyújtott!

Két külföldi oldalnál, a Sofascore-nál és a WhoScorednál is bekerült Szoboszlai Dominik a Premier League 12. fordulójának álomcsapatába.



A Liverpool igencsak megszenvedett a Premier League legutóbbi fordulójában a Southampton vendégeként, mert bár megszerezte a vezetést, 1-2-es hátrányból kellett fordítania, ami Mohamed Szalah két góljával sikerült. Szoboszlai Dominik is tevékeny részese volt a Vörösök győzelmének, hiszen a magyar középpályás szerezte a csapat első gólját, de a mérkőzésen egyébként is remekül játszott, ennek köszönhetően a Sofascore-nál és a WhoScorednál is bekerült a forduló csapatába.