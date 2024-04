Szoboszlai Dominik: „Már szinte alap, hogy egygólos hátrányból indulunk"

A válogatott csapatkapitányának nem fontosak a saját statisztikái, szeme előtt mindig csak a csapat eredményességét tartja.

Szoboszlai Dominik mögött igen sűrű közel egy év van, hiszen múlt nyáron igazolt a Liverpoolba, vezetésével kijutott a magyar válogatott a 2024-es Európa-bajnokságra, valamint begyűjtötte első trófeáját is a Vörösök mezében. A Spíler TV kommentátora és riportere, Baumstark Tibor fagatta arról a csatorna egyik műsorában a liverpooli nyolcast, hogy milyennek értékeli az elmúlt hónapokat, valamint több érdekes témára is kitértek a 30 perces adásban.

Az interjú elején egyből a német Bundesliga és az angol Premier League közötti különbség került felszínre. Szoboszlait tavaly 70 millió euróért sikerült megszereznie a Liverpoolnak, piaci értéke azóta meg is haladta ezt az árat.

„Nem taktikában meg körítésben [másabb a PL, – a szerk.] inkább abban, hogy minden egyes meccs 50-50 - kezdte a magyar válogatott csapatkapitánya. - Nincs olyan, hogy most úgy mész ki a pályára, hogy biztos, hogy nyersz. Hányszor rúgtunk a 80. perc után gólt vagy hányszor fordítottuk meg a meccset? Szóval nekünk ez már olyan alap dolog, hogy egygólos hátrányból indulunk. Nem is tudom megszámolni, hogy hányszor sikerült már megfordítanunk a találkozókat. Egyszerűen az, hogy minden mérkőzésen olyan a tempó, olyan odafigyeléssel kell a pályán lenned, ami a német bajnokságban még nem is annyira látszódhatott.”

Baumstark Tibor ezután a kitért arra is kérdésével, hogy habár a német első osztály is top-bajnokság, de látszódnak-e az egók beli különbségek.

„Szerintem igen, de mindenhol megvan az a bizonyos egó, hogy egy ilyen szinten tudj futballozni. Németországban kevésbé, itt lehet, hogy több dologban, több csapatban és több játékosnál jön ki ez a része. De azért nem olyan egyszerű a Bundesligában sem."

Az interjú későbbi részében kitért a csapattársakra is, illetve arra, hogy számára csak az a fontos, hogy a kezdőben legyen, a pozíciója már csak sokadlagos.

„Nekem teljesen mindegy a pozícióm, nekem az a fontos, hogy a pályán legyek. Nekem mindegy, hogy kik játszanak körülöttem, mert játszottam már különböző csapatokban is. Természetesen, ha olyan játékosokkal vagy körülvéve, akikkel jól megérted magad és olyan felfogással játszanak, ahogy te vagy úgy értik a focit, mint ahogy te, akkor könnyebb. Ha nem, akkor kicsit nehezebb, de akkor is össze lehet csiszolódni" - vélekedett a 24 esztendős labdarúgó.

Szoboszlai továbbá kiemelte, hogy számára nem fontosak a statisztikái, azokról általában ő is csak a közösségi média felületein tájékozódik.

„Nem nézem a statisztikákat. Én is úgy, értesülök róla, hogy bármely oldal a social media felületet lehozza, majd az valamilyen úton módon eljut hozzám. Nem azért csinálom, hogy az én statisztikáim jók legyenek, mert a lényeg, hogy a csapat sikeres legyen" - emelte ki az Angol Ligakupa-győztes.