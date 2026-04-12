Magyarországról érkezett az Anfieldre

A Liverpool Disabled Supporters Association az X-en osztotta meg, a klub a hétvégén Magyarországról fogadta az Anfielden Dávidot és családját, akik Szoboszlai Dominikkal is találkozhattak. A Liverpool szurkolói csoportjának tagja, Dávid daganatos megbetegedéssel küzd, ikertestvérével együtt közös fotót is készítettek a vörösök magyar középpályásával.

Forrás: Liverpool Disabled Supporters Association X

