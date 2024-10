Szoboszlai Dominik lehet a Liverpool új csapatkapitánya?

Mozgalmas nyár várható a Mersey-partján.

2023 nyarán Jordan Henderson távozása után Virgil van Dijk vette át a csapatkapitányi feladatokat a Liverpoolnál, helyettesei pedig – a Mersey-partiak sajátnevelésű játékosa – Trent Alexander-Arnold és a skót válogatott csapatkapitánya, Andy Robertson lettek.

Az elmúlt hónapokban felmerült, hogy Virgil van Dijk, és első számú helyettese, Trent Alexander-Arnold is távozhat a jövő nyáron a Liverpooltól, így utánajártunk, hogy esetleges eligazolásuk esetén ki, vagy kik lehetnek a klub új csapatkapitányai.

Van Dijk és Alexander-Arnold eligazolása esetén az új első számú csapatkapitány minden bizonnyal – hacsak addig nem igazol egy új vezéregyéniséget a klub – a sorban következő Andy Robertson lenne, de a második és harmadik számú pozíciók egyértelműen felszabadulnának az együttes hierarchiáján belül.

Jelenleg nyolc csapatkapitány is játszik a klubnál

A Vörösök igazán különleges helyzetben vannak, hiszen immár nyolc olyan labdarúgó van, aki csapatkapitány (volt) hazája válogatottjában. Nemrég ugyanis Szoboszlai Dominik, Andy Robertson, Virgil van Dijk, Mohamed Szalah, Wataru Endo, Alisson Becker és az „új fiú” Conor Bradley mellé csatlakozott Ibrahima Konaté is, aki hétfőn, ha egy rövid időre is, de a francia válogatott csapatkapitánya volt.

Van Dijk és Alexander-Arnold távozása esetén minden bizonnyal Robertson, Alisson és Szalah lenne a Liverpool 'nagyhármasa', azonban nagy valószínűséggel Szalah is el fog igazolni a Vörösöktől a következő nyáron. A szaúdi csapatok már évek óta próbálják elcsábítani Szalaht, és ugyan eddig a Liverpool és az egyiptomi szélső is konzekvensen nemet mondott a közel-keleti ajánlatokra, a múlt héten már Fabrizio Romano is arról írt, hogy a Liverpool elkezdte keresni a 32 éves klublegenda utódját, ami könnyen lehet, hogy már a rutinos támadó távozását vetíti elő.

Ebben az esetben pedig Szoboszlai Dominik léphetne elő, mint harmadik számú csapatkapitány, mivel Endónál, Konaténél és Bradleynél sokkal tapasztaltabb e téren, hiszen 2022 óta ő magyar válogatott vezére, illetve a Liverpool kezdőcsapatában is rendszeres ott van, a többiekkel ellentétben.

Nyilván mindez egyelőre csak teoria, de a közel jövőben egyáltalán nem tűnik lehetetlennek, hogy Szoboszlai Dominik fogja viselni a Liverpool csapatkapitányi karszalagját.