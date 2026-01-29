Szoboszlai Kenyában születik újjá? Meglepő bejelentést tett a Liverpool sztárjának rajongója

Szoboszlai Dominik legutóbbi Instagram-bejegyzése alatt a Real Madrid csillaga, Vinícius Jr. tette tiszteletét egy 'tűz' emojival. Most pedig egy kenyai rajongó osztotta meg határtalan rajongását a magyar középpályás iránt.

„Rólad kell elneveznem a fiamat”

Egy nairobi rajongó, Mwiine Kansiime azt kommentálta, hogy annyira tiszteli a magyar középpályás teljesítményét és karakterét, hogy hamarosan megszülető gyermekét a Liverpool 8-asáról fogja elnevezni.

"Rólad kell elneveznem a fiamat" – olvasható a határozott üzenet a poszt alatt.

Globális Szoboszlai-láz

Mwiine új szintre emelte a Szoboszlai-kultuszt. Nem ritka, hogy Dél-Amerikában vagy Afrikában Pelé, Maradona vagy éppen Messi után neveznek el gyerekeket, de az, hogy egy magyar labdarúgó ekkora hatással legyen egy kenyai család életére, még sosem fordult elő.

Bár azt egyelőre nem tudni, hogy a kisfiú a Dominik, a Szoboszlai, vagy esetleg mindkét nevet viselni fogja-e (ahogy az afrikai névadási szokásoknál néha előfordul a vezetéknevek keresztnévként való használata). Kérdés persze, hogy a rajongó párja, Martha mennyire osztozik a lelkesedésben, de egy biztos: ha a terv megvalósul, hamarosan egy kis Szoboszlai Dominik szaladgálhat Nairobi utcáin.

A Liverpool sztárja egyelőre nem reagált nyilvánosan a hírre, de alighanem őt is büszkeséggel tölti el, hogy neve már nemcsak a Magyarországon és az Anfield Roadon, hanem a világ távoli pontjain is példaképpé vált.