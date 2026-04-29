“Megnyerjük az egészet” - Kabát Péter hadat üzent Szoboszlai Dominiknak!

Egyedülálló szabályrendszerű tornát rendez Budapest: a Red Bull Four 2 Score tornáján négyfős csapatok kapus nélkül játszanak egymás ellen tízperces mérkőzéseket, ahol az első és utolsó perben szerzett találatok duplán számítanak. Az eseményen 20 országban rendeznek selejtezőket, ahol a bajnokok Kanadában, a globális döntőben mérik össze tudásukat - írja a Nemzeti Sport.

Tavaly a Szoboszlai Dominik gyerekkori barátaiból álló csapat, a Dominaters nyert a selejtezőn, így ők automatikusan részt vehetnek az országos döntőben.

Erre a döntőre április 22-én kezdődtek meg a selejtezők, ahonnan három csapat jutott be az országos döntőbe: a Croissant, az FST és az East Great Falls. Azonban a selejtezőkben kiesett csapatok játékosainak sem kell még lemondani a kanadai globális döntőről, ugyanis többek között Kabát Péter, Torghelle Sándor és Juhász Roland a búcsúzó csapatokból verbuvál magának egy-egy gárdát, amely szintén részt vesz az országos döntőben a Dominatersszel egyetemben.

Mindenesetre a szópárbaj már elkezdődött: bár Szoboszlai személyesen nem lép pályára a tornán, Kabát Péter már üzent az ellenfeleknek:

“Megnyerjük az egész tornát”.

Az országos döntőt május 31-én rendezik, a bajnok pedig kijut a kanadai globális döntőre.

Forrás: SzoboEra Fanpage/Facebook

