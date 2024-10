Lerántotta a leplet Szoboszlai Dominik jövőjéről a támadó játékosügynöke, Esterházy Mátyás!

„Úgy gondolom, hogy sportszakmailag annál előrébb jutni, mint ahol Dominik most van, igen nehéz" – hangsúlyozta a játékosügynök.

Az Eurosport készített interjút Szoboszlai Dominik, Schäfer András és Bolla Bendegúz menedzserével, Esterházy Mátyással.

Minek köszönheti Szoboszlai Dominik, hogy fiatalon olyan magasságokig jutott, mint ahol most van a Liverpoolban? Mit hozhat a jövő a Liverpool nyolcasának? Schäfer Andrásnak szüksége van még arra, hogy az Union Berlin után egy másik klubban is játsszon, vagy a lehető legjobb helyen van most? Milyen potenciál van a Rapid Wien játékosában, Bolla Bendegúzban?

Erre, és további kérdésekre is válaszolt a 24.hu Live: podcastfesztivál és közönségtalálkozó című kedd esti eseményen a vele készített interjúban Esterházy Mátyás, az EM Sports alapítója, többek között a fenti három magyar válogatott labdarúgó menedzsere.

Nagybátyád, Esterházy Márton az FTC, a Honvéd, az AEK Athén és a magyar válogatott erősségeként futballozott, a saját bevallása szerint bátyja, Esterházy Péter még nála is jobb volt kezdetben. Édesapád, Esterházy György bíráskodott, tehát a labdarúgás vette körül a családot. Belőled NB I-es kapus lett, de biztos volt az előzmények ismeretében, hogy téged is beszippant a foci?

Otthon nyilván állandóan a futballról volt szó. Kapusként eljutottam egy bizonyos szintre, ami engem később viszont már nem elégített ki. Éppen ezért, bár nagyon szerettem a focit, és a mindennapjaim része volt, végül 24 évesen abbahagytam. Az, hogy utána ebben a szakmában tudtam maradni, már véletlen volt.

Menedzserként mit keresel egy fiatal, tizenéves játékosban, amikor tehetségeket figyelsz, akiknek aztán gondozod a pályafutását?

Az elsődleges az, hogy tudjon futballozni, aminek számos aspektusa van. Ma már az a legfontosabb, hogy olyan karaktereket találjunk, akik az általunk már ismert úton, illetve a várható buktatókon sikeresen végig tudnak menni. Nyilván ez a legnehezebb, mert a karakter nem látszik egyből a pályán.

A karakterjegyek mindig megmutatkoznak, de a teljes személyiséget nehéz igazán megismerni. Sok idő és energia kell hozzá. Az egyik alapvetés, hogy az illető jó barátságban legyen a labdával, mert e nélkül nehéz. Legyen olyan alkata és fizikuma, ami a mai futballban elvárás. Ezek az alapok. Az igazi különbséget aztán a karakter adja.

"A tehetség isteni áldás, de akarat és alázat nélkül mit sem ér" - ez Szoboszlai Dominik tetoválásának szövege a bal karján, amelyek a Liverpool legendája, Steven Gerrard szavai. Ezeken kívül minek köszönheti Dominik, hogy ilyen magasra jutott?

Benne minden megvan, amiről az imént beszéltem. Olyan karaktere van, hogy a karján olvasható tetoválás szellemében élte az életét ez idáig, és remélem, hogy ezután is így fogja! És még mindig csak 23 éves. Ő egy nagyon erős és határozott személyiség, magas szinten van technikailag és fizikálisan, gyakorlatilag mindent tud a játékról, nagyon jól tudja értelmezni azt.

A Liverpoolba való szerződése óta szinte nem telik el úgy nap, hogy a magyar sajtóban ne foglalkoznának vele. A Ziccer podcast élő felvétele során is téma volt ez. Amikor tavaly megkötöttétek az üzletet az angol klubbal, fel kellett készíteni őt arra is, ami rá vár a médiában és a közösségi oldalakon?

Azt hiszem, hogy az ember egész élete felkészülés a következő napra. Dominik egészen korán, nagyon magas szinten tudott elkezdeni gyakorolni. Már amennyiben a fiatalkorában adott interjúi, élethelyzetei gyakorlásnak tekinthetők – szerintem igen. Mivel elég sok olyan helyzetben találta magát már fiatalon, amelyekben mások nem, ezekhez elég jól és hamar tudott alkalmazkodni.

2028-ig köti őt szerződés a Liverpoolhoz. Hol látod a karrierje ívét mondjuk két év múlva?

Abszolút nem gondolkodom ilyenben. 2023-ban életünk egyik legfontosabb, és talán legjobb döntését hoztuk azzal, hogy Domi a Liverpoolba szerződött. Tényleg minden idegszálával azon van, hogy ott minél sikeresebben tudjon szerepelni. Olyan klubnál van, ahol a gyerekként kitűzött minden célját el tudja érni.

A lehetőség ott van benne, esélye van rá, hogy megnyerje az angol bajnokságot, európai kupában szerepel, és ott is messzire juthat. Az, hogy ebből mi fog kisülni, nem az én kezemben van, de talán nem is csak az övében. Szeretném, ha élvezné a mindennapjait, és ha így lesz, akkor biztos vagyok benne, hogy sikeres lesz.

Hány lépéssel előre tervezed meg a veled dolgozó futballisták pályafutását?

Fejben a nyilvánosságnál sokkal előrébb járunk. De ez nem abból áll, hogy én azon gondolkodom, hogy két év múlva már egy másik csapatnál lássak bárkit. Itt folyamatokról beszélünk, és bizonyos állomásokba sok minden beletartozhat. Úgy gondolom, hogy sportszakmailag annál előrébb jutni, mint ahol Dominik most van, igen nehéz. Ezért nem is szeretnék ilyenről beszélni, mert teljesen fölösleges. Dominik a világ egyik legjobb klubjában szerepel, és nagyon boldog ott. Folyamatosan játszik, nem hiszem, hogy ebben a helyzetben érdemes bármi másról beszélni.

Nem is más egyesületre gondoltam, hanem a Liverpoolon belüli lehetőségeire, az ottani státuszára.

Idén a lehetséges játékpercei 94%-át a pályán töltötte. Tavaly a 73%-át, a Premier League-ben a Liverpool hetedik legtöbb játékpercet kapó játékosa volt. Amikor a bajnokikon keretben volt, egyszer sem fordult elő, hogy nem lépett pályára. Erről beszélni így teljesen fölösleges, mert a számok megteszik helyettünk. Címeket szeretne nyerni, és erre minden esélye megvan.

Az Union Berlin futballistája, a magyar válogatott egyik legfontosabb tagja, Schäfer András is hozzád tartozik. Neki mit kell még megtennie ahhoz, hogy egy még erősebb klubnál játsszon?

Mit jelent pontosan, hogy még erősebb? Az Union Berlin tavaly a Bajnokok Ligájában szerepelt. Kell ennél erősebb? Definiálni kell, hogy miről beszélünk. Van egy személyes és szakmai fejlődés, ezen az úton adódnak lehetőségek, amiket értékel az ember egy adott pillanatban. Ilyenkor azt lehet mérlegelni, hogy ezek a lehetőségek előrelépést jelentenek, vagy nem. Megeshet, hogy egy játékosnak, mondjuk a közvélemény számára egyértelműen előrelépést jelentő döntése nem jelent haladást, mert 150 más szempontot is figyelembe vesz, ami a többségnek eszébe se jut.

A Rapid Wien játékosa, Bolla Bendegúz egyre meghatározóbb tagja a magyar válogatottnak. Benne mekkora potenciált látsz?

A mostani sorozatban a második olyan idénye, amikor az adott bajnokság egyik meghatározó csapatában játszik, és a nemzetközi porondon szerepel. A jelek szerint a nemzeti csapatban is egyre stabilabb a helye, egyre inkább meghatározó szerep jut neki, és bízom benne, hogy az utóbbi években látott fejlődési ív a jövőben is folytatódik. A potenciált illetően egy játékosnál sem szeretek jóslatokba bocsátkozni, de a jelek szerint a végcéljaink vezető úton eddig jó döntéseket hoztunk.

Az ügynökségedhez tartozó válogatott játékosok esetében milyen napi feladatokat látsz el?

Mindenben támogatjuk a játékosokat, és amire igényük van, abban segítünk nekik. Nyugat-európai gondolkodású ügynökségként tekintek magunkra, és nem véletlenül dolgozunk kevés játékossal, próbálunk minden támogatást megadni nekik. Legyen az a médiával való kapcsolattartás, legyen az a családjukkal való programok szervezése, lebonyolítása, szakmai beszélgetések, és még sorolhatnám.

"A zsenialitás nem a képességek kiválóságával azonos... A szorgalom része a zsenialitásnak" - írta Péter nagybátyád az Utazás a tizenhatos mélyére című könyvében. Ha ezt vesszük alapul, a topfutball jelenlegi szereplői közül kit tartasz zseninek?

A szorgalom is egy képesség. Nem tudom, hogy ezzel akkor vitatkozom-e Péterrel, ha igen, akkor szívesen teszem.

A szorgalom szótári megfelelője, Benedek Tibor is így gondolta.

A legtöbb ember úgy gondolja, hogy szorgalmasnak lenni szerencse. Szerintem viszont az egy nagyon komoly képesség, amin ezek az emberek folyamatosan dolgoznak. Kitartónak lenni képesség, ugyanúgy a tehetség része, mint az, hogy a labdához milyen érzékkel nyúl valaki. Amikor a karakterekről beszéltem, akkor ezekre is gondoltam. Az, hogy bizonyos helyzetekben valaki kitartó, sokszor fontosabb, mint hogy a szabadrúgást hogyan rúgja el az illető. Ha valaki nem kitartó, akkor abbahagyja a sportot, feladja az éppen aktuális mikro problémák megoldására való törekvést, és akkor nincs az egész vár, amit építgetett addig.

Van olyan, aki ezeknek a szempontoknak megfelel nálad?

Ez nehéz kérdés, mert nem ismerem az embert. E nélkül felelőtlen lenne bárkit is említeni. Nevezzem meg Lionel Messit? Nem tudom, mennyire szorgalmas. Az látszik, hogy valószínűleg Cristiano Ronaldo az egyik mintapéldánya ennek.

De ha példaképet szeretnék mondani, akkor Schäfer Andris és Dominik mindenképpen példaképként szolgálhat a fiatalok előtt. Ha teljesen más úton is, de mindketten komoly nehézségekkel találkoztak, de mindig sikerült fejlődniük és előre lépniük ezekben a helyzetekben.

Forrás: Eurosport