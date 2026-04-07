Húsvétkor is ő a sztár: Szoboszlai Dominik már locsolóverssel is hódít

A népszerű videóban több srác fogott össze, hogy a hagyományokat a futballrajongással ötvözzék. Egy hősiesen tűrő lányt vettek célba, a finom illatú parfümök helyett azonban a jó öreg módszerhez nyúltak: előkerültek a vízzel teli vödrök. A jéghideg „áldás” zúdítása előtt azonban elhangzott az idei ünnep legötletesebb, Liverpool-ihlette rigmusa:

"Liverpoolban jártam, szabadrúgást láttam, Szoboszlai beverte, mehet a vödör a fejedbe"

A felvétel pillanatok alatt bejárta a közösségi médiát, tökéletesen bizonyítva, hogy a magyar válogatott csapatkapitányának hatása és népszerűsége immár a húsvéti népszokásokba is visszavonhatatlanul beépült.

