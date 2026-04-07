Goal.com
Live
Szoboszlai DominikPál Göllner / NurPhoto
Szabó Kristóf

Húsvétkor is ő a sztár: Szoboszlai Dominik már locsolóverssel is hódít

Liverpool
Szoboszlai Dominik

Húsvét hétfőjén a hagyományos, visszafogott kölnis locsolkodás mellett mindig felbukkannak a kreatív, humoros, vagy éppen a régi népszokásokat idéző megoldások is. Idén a magyar TikTokot egy futballrajongó srácok által megálmodott, Szoboszlai Dominikhoz köthető locsolóvers hódította meg.

A népszerű videóban több srác fogott össze, hogy a hagyományokat a futballrajongással ötvözzék. Egy hősiesen tűrő lányt vettek célba, a finom illatú parfümök helyett azonban a jó öreg módszerhez nyúltak: előkerültek a vízzel teli vödrök. A jéghideg „áldás” zúdítása előtt azonban elhangzott az idei ünnep legötletesebb, Liverpool-ihlette rigmusa: 

"Liverpoolban jártam, szabadrúgást láttam, Szoboszlai beverte, mehet a vödör a fejedbe"

A felvétel pillanatok alatt bejárta a közösségi médiát, tökéletesen bizonyítva, hogy a magyar válogatott csapatkapitányának hatása és népszerűsége immár a húsvéti népszokásokba is visszavonhatatlanul beépült.

Anglia 1
Liverpool crest
Liverpool
LIV
Fulham crest
Fulham
FUL

Google News 

A legfrissebb hírekért kövess minket a GOAL Google News oldalán is! 

Default
Hirdetés