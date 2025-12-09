Tényleg betiltják Szoboszlai Dominik gólörömét a Premier League-ben?

Ha a hír igaz lenne, viszont nem az. Sem a Premier League, sem a játékvezetői testület (PGMOL), sem egyetlen klub sem jelentett be ilyen szabálymódosítást, és semmilyen hivatalos közleményt nem adtak ki erről.

A hír egy paródiából élő, „vicces híreket” gyártó közösségi oldalról indult – az oldal rendszeresen készít kitalált bejegyzéseket, elsősorban poén vagy kattintásvadászat céljából.

Egyetlen hiteles médium vagy hivatalos szervezet sem erősítette meg a szabálymódosítást, így a Premier League játékosai – köztük Szoboszlai Dominik is – büntetlenül csúszhatnak térden, akárszor csak akarnak, még akkor is, ha az ünneplésnek ez a formája valóban sérülés veszélyes.

A posztot az Francis nevű felhasználó tette közzé, aki korábban olyan álhírek terjesztéséről vált híressé, hogy Matt Targettet „Szöulban felejtették”, vagy hogy Joe Willock „eltévedt a York Maze-ben”.

A cikk megjelenése a Szerencsejáték Zrt. tématámogatásával valósult meg.