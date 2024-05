Szoboszlai Dominik ezúttal újdonsült mosolyával próbál "varázsolni"

Dzsudzsák Balázs után a Liverpool és a magyar válogatott sztárja is megcsináltatta fogait.

A magyar labdarúgó-válogatott csapatkapitánya ezúttal új fogsorával próbálja elkápráztatni rajongóit, de a változás a szurkolók között vegyes fogadtatásra talált, egyesek szerint a 23 éves liverpooli klasszis természetes mosolya vonzóbb volt.

A sportal.blikk.hu oldalnak nyilatkozott egy fogorvos azzal kapcsolatban, hogy Szoboszlainak még tinikorában voltak igencsak rendezetlenek a fogai, ezért kaphatott új koronákat.

A gyorsaság miatt választják ezt a megoldást a képernyőkön sokat szereplő személyek. A csiszolás hatására azonban érzékenyebbé válhatnak a fogak. Ezeket a koronákat pár évente cserélni kell, és szerintem Szoboszlainál is ez történt.

mondta el dr. Márton Alpár szájsebész a honlapnak.

Arról is írnak, hogy Angliában egy hasonló kezelésért foganként 1400 angol fontot (630 ezer forint) is elkérhetnek. Így Szoboszlai esetében a végeredmény becslések szerint akár hétmillió forintba is fájhatott.

Korábban egyébiránt Dzsudzsák Balázs is hasonlóképpen csináltatta meg fogsorát.