Váratlan bejegyzést osztott meg egy budapesti étterem tulajdonosa: a felvételeken az látszik, hogy Szoboszlai Dominik együtt vacsorázik Dzsudzsák Balázssal.

A főváros egyik közkedvelt helye a futballisták és ismert személyiségek körében a Türkiz étterem, amelynek tulajdonosa a hivatalos Instagram-oldalon számolt be a találkozóról. A posztból kiderül, hogy a két labdarúgó közösen költött el egy vacsorát.

A székesfehérvári születésű Szoboszlai egy rövid videórészletben tűnik fel, amint a 109-szeres válogatott, debreceni legenda társaságában étkezik – erre a bors.hu figyelt fel. A bejegyzés apropója az volt, hogy az étterem tulajdonosa sok sikert kívánjon Dzsudzsáknak.

„Nagyszerű focista és ember, a barátsága értékes. További sok sikert kívánok, testvérem. Mindig veled vagyok” – írta a tulajdonos.

A közös vacsoráról készült felvétel az étterem Instagram-oldalán tekinthető meg:

Forrás: feol.hu

