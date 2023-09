Szoboszlai Dominik Cristiano Ronaldo útját járja!

Szoboszlai Dominik menedzsere, Esterházy Mátyás pénteken a Brain Bar rendezvényének vendége volt a Magyar Zene házában, ahol pódiumbeszélgetésben vett részt, majd a közönség kérdéseire válaszolt - írja a mandiner.hu.

Esterházy az eseményen elmondta, a magyar válogatott csapatkapitányának önbizalmát tartja a leginkább követendőnek.

„Valahogy ezt megpróbálnám a magamévá tenni, és ezt a legjobb értelemben mondom. A munkamorálját és az azon alapuló önbizalmát érdemes követni. A sok befektetett munka hozott képességeket, készségeket, jobban tudott bizonyos dolgokat megcsinálni, mint mások. És ebből alakult az önbizalom, amiből tovább lehetett építkezni. A Lionel Messi kontra Cristiano Ronaldo kérdésben ugye Dominik CR mellett tette le a voksát, ha az életét végigveszem, egyértelműen Ronaldo útját járja. Rengeteget melóznak mindketten a tehetségük mellett. Szoboszlai Dominiké nem egy olyan út, amiben nem voltak buktatók, nehézségek, olyan időszakok, amikor tinédzserként ne próbálta volna meg élni a saját életét. Persze, nyilvánvalóan nagyon rövid ideig tehette meg. Hamar visszaigazolásokat kapott, jellemzően negatívakat az edzőitől. Amikor megpróbált letérni erről az útról, nem teljesített megfelelően, leültették a kispadra. Két-három fordulópont volt az életében, külföldön volt már, és nagyon elhitte, hogy ő jó. Az is volt, de még nem jutott el oda, ahová szeretett volna. Szerencsére olyan szakemberek kezei alá került, akik kíméletlenül beleálltak az ő érdekében, és az első reakciója mindig jó volt. Ezért tart ott most, ahol, mert a nehézségekre adott válasza rendszerint nagyon erős volt" - mondta a menedzser, hozzátéve, vallja, hogy a karrierépítés egyik fázisában nyugat-Európában nevelkedjenek tovább a magyar tehetségek, mert ha valakiben a tehetség megfelelő szorgalommal párosul, külföldön jobban ki lehet bontakoztatni.

"Itthon valóban gyakran találkozunk azzal, hogy ha valaki tehetséges és hisz önmagában, akkor azt megbélyegzik, nagyképűnek titulálják. Ezt a részét a személyiségének próbálják megszüntetni. Ami azért baj, mert enélkül nem tudsz sem sikeres vállalkozó lenni, sem sikeres sportoló. Ez egy nagyon fontos dolog" - mutatott rá Esterházy.

„Az elvégzett munkában való nagyobb hit sok mindent előre vihetne hazánkban. Amikor magammal foglalkozom inkább, mint másokkal. A saját hibáimat, bukásomat jobban magamnak tulajdonítom, mint másokban keresem, ás amikor a saját sikereimet is inkább tulajdonítom magamnak. Az jelent előrelépést, ha felelősséget mersz, vagy tudsz vállalni a hibáidért, meg a sikereidért is. Így látod igazán azt, mi az az út, amit be kell járnod" - zárta Szoboszlai ügynöke.