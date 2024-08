Szoboszlai Dominik az új szerepköréről beszélt a szezon első tétmeccse után

"Örülünk a három pontnak, de van még mit tanulnunk" - vélekedett a támadó középpályás.

Fogadj 20-szoros szorzóval, hogy lesz gól a Chelsea-Manchester City Premier League mérkőzésen, és szerezd meg a 20 ezer forintos bónuszt is! (x)

A Liverpool 2-0-ra győzött a 2024/25-ös szezon első Premier League fordulójában az Ipswich Town vendégeként. A magyar válogatott csapatkapitánya, Szoboszlai Dominik már a második szezonját kezdte meg a Vörösöknél, a szezonnyitón végig a pályán volt és kiváló teljesítménnyel rukkolt elő új edzője kezei alatt. Több újdonságot is kiemelt a klubhonlapnak adott meccs utáni interjújában.

A cikk lejjebb folytatódik



A szezon első tétmérkőzése:

Igen, örülünk a három pontnak. Amit ebből megtanultunk, hogy az első perctől kezdve készen kell állnunk. De azt is megmutattuk, hogy a második félidőben jól reagáltunk, korán szereztünk egy gólt Jotának, majd még egyet Mo-nak köszönhetően. Szóval, örülünk a három pontnak, de van még mit tanulnunk.

A két félidő kontrasztjáról:

Nehéz, mert mindig szeretnénk intenzíven játszani, birtokolni a labdát, előrefelé játszani és futtatni az ellenfelet, de ez nem mindig sikerül. Ezeken kell dolgoznunk. A második félidőben szerintem nagyrészt irányítottuk a játékot, megvoltak a helyzeteink, intenzívek voltunk, és megszereztük a labdákat. Ezt kell tennünk az első perctől kezdve.

Arne Slot rendszerében betöltött új, tízes szerepköre:

Korábban egy kicsit másképp játszottunk, mert egy 6-os és két 8-as szerepkör volt, ahol az egyik 8-as visszalépett 6-osnak. Most viszont egy 6-os, egy 8-as és egy 10-es szerepkörben játszottunk, én pedig a 10-es szerepét töltöttem be. De még így is, néha visszalépek, néha elöl maradok. Ez más. Azt hiszem, több támadójáték hárul rám a labdával, de labda nélkül továbbra is meg kell csinálnom a dolgaimat, mint a múlt szezonban.

A csapat összehangolása:

Elég hosszú volt az előszezonunk, de nem voltak ott mindenki az egész keretből, így azt hiszem, időre van szükségünk, hogy összecsiszolódjunk és megismerjük egymást ebben a rendszerben is. Tavaly megmutattuk, hogy ismerjük egymást, de most ez egy kicsit más rendszer, és a játékstílus is eltérő. De azt hiszem, idővel meg fogjuk ismerni egymást.