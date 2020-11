Szoboszlai Dominik átigazolása: itt az első konkrétum!

Christopher Vivell, az labdarúgócsapatának megfigyelője megerősítette, hogy az elmúlt idényben elődöntős német klub érdeklődik Szoboszlai Dominik iránt.

„Ismerjük és értékeljük Dominiket” – fogalmazott a szakember a Leipziger Volkszeitungnak.

Ugyanakkor hozzátette, nem automatizmus, hogy a testvérklubnak számító Salzburgból a legjobb játékosok az RB Leipzignél folytatják, bár 17 futballista esetében ez így történt.

„Ez nem egy egyirányú út, amely Salzburgból közvetlenül Lipcsébe vezet. Itt van például Sadio Mane, Martin Hinteregger vagy Erling Haaland, hogy csak három játékost említsek, akik mind más utat választottak” – mondta Vivell, aki emlékeztetett rá, hogy a Salzburg 2016-ban 500 ezer euróért szerződtette a tinédzser Szoboszlait, akinek értékét jelenleg több mint 20 millió euróra becsülik a szakértők. A 20 éves középpályást tavaly az osztrák bajnokság legjobbjának választották, és a magyar válogatott vezéregyéniségévé nőtte ki magát, a csapat az ő góljával jutott ki a jövő évi Európa-bajnokságra.

Goal 50 Revealed: The best 50 players in the world