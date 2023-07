Szoboszlai csak a kezdet, újabb magyar válogatott labdarúgó kerülhet a Premier League-be

Közösségi felületein is az angol csapat neve látható.

Szoboszlai Dominik nem csak a magyar labdarúgást, de a nemzetközi sajtót is felrobbantotta, amikor kiderült, hogy 70 millió euróért csatlakozik a Liverpoolhoz. Jelenleg úgy néz ki nem ő az egyetlen magyar, aki a Premier League-ben kezdheti meg a következő szezont

Bolla Bendegúzt 2021-ben vette meg az angol élvonalban szereplő Wolverhampton Wanderers FC a Fehérvár FC-től. A tavalyi szezonban 13. helyen végző csapat két idényre kölcsönadta magyar játékosát a svájci Grasshoppers csapatához. Azonban Bolla kölcsönszerződése lejárt és a jelenlegi információk szerint az angol első osztályban kezdheti meg a 2023/24-es szezont.

A 23 éves jobbhátvéd már a Wolverhamptont tűnteti fel jelenlegi klubjának az instagram fiókjában, így ez arra adhat jelet, hogy Angliában kezdi meg a felkészülést.

Bocsák Bence twitteren jelezte, hogy Szoboszlai Dominik régi jó barátja, akivel a Főnix Goldban, majd az MTK-ban is pallérozódott nagy valószínűséggel a Wolverhamptonban kezdi meg a szezont.

A hírekre a Nemzeti Sport is ráerősített, mivel a 11-szeres magyar válogatott labdarúgóval készült május eleji interjújában elmondta, hogy volt egy-két megkeresése és az is benne van a pakliban, hogy a felkészülést a Wolverhamptonnál kezdi, illetve hangsúlyozta, hogy szeretne szintet lépni, ugyanakkor megjegyezte, akkor sem lesz elkeseredve, ha a következő idényt is kölcsönben tölti.

Az átigazolásokkal foglalkozó Transfermarkt is jelenleg a Wolverhampton játékosának tekinti 2,7 millió euróra becsült Bollát.