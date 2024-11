Szoboszlai az idei első bajnoki gólja után: "Túl sokat beszéltem..."

Szalahot is méltatta a Vörösök magyar játékosa.

Amint arról beszámoltunk, Szoboszlai Dominik góljával szerzett vezetést a Liverpool a Southampton otthonában, aztán egy igencsak fordulatos mérkőzésen végül be is zsebelte mindhárom pontot a listavezető.

A magyar válogatott csapatkapitánya a lefújást követően a klub honlapjának értékelt.

"Örülünk, hogy megszereztük a három pontot. Kemény meccs volt. Tudtuk, hogy jól fognak játszani hátulról indulva, és egy kicsit kockáztatnak is, de nyerni jöttünk és megcsináltuk. Nagyon jól kellett csinálnunk a letámadásokat, mindenki jól dolgozott, az egész csapat, ha egyvalaki elindult, a többi követte, emiatt végig nyomás alatt voltak" - nyilatkozta Szoboszlai, aki a gólját is egy ilyen szituáció után lőtte.

"Nem tudtak hosszan indítani, hozzám került a labda én pedig belőttem" - foglalta össze röviden a 24 esztendős játékos.

"Most is egy nagyon jó csapat volt az ellenfél, hiszen két gólt szereztek. A fő kérdés az, hogyan tudsz reagálni két kapott gól után. Ma nem először mutattuk meg, hogy hátrányból is meg tudjuk nyerni a meccset. Tavaly, amikor ide jöttem, túl sokat beszéltem arról, hogy mi lesz ha. Most csak meccsről meccsre tekintek előre. Nyolc pont az előnyünk a tabella élén, de már korábban is mondtam, a szezon hosszú, és továbbra is csak magunkra kell figyelnünk, nem pedig arra, hogy a többiek mit csinálnak" - vélekedett Szoboszlai, aki a két gólt szerző Szalahot is dicsérte.

"Már nyolc éve folyamatosan megmutatja a kvalitását. Örülök, hogy vele játszhatok, szerintem mindenki örül, hogy még mindig itt van, minden meccsen mindent belead. Nem csak a beindulások, hanem a gólok és a gólpasszok miatt is, ahogyan a csapatért dolgozik" - méltatta az egyiptomit.