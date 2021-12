Szoboszlai: a tudatos építkezés

Nyerj az Unibeten, fogadj a meccsekre kockázat nélkül! 10 000 Ft bónusz + 10 000 Ft ingyen fogadás vár Rád! Regisztrálj most! (x)

Egy évvel ezelőtt nagy reményekkel igazolt a Red Bull Salzburgtól az RB Leipzighez Szoboszlai Dominik, az akkor télen Európában a negyedik, Bundesligában pedig a negyedik legdrágább igazolása volt. Minden szép, és reményteljes volt ekkor, hiszen még mindenki az Izland ellen lőtt, Európa-bajnoki szereplést érő gólja okozta eufóriában élt, és alig várta, hogy a magyar válogatott üdvöskéje bemutatkozzon a Bundesligában.

Erre azonban jóval többet kellett várni, mint ahogy arra előzetesen számítani lehetett. Ennek oka egy, még Salzburgban összeszedett sérülése volt, mellyel az egész őszt végigjátszotta még Ausztriában, aztán pedig a hírek szerint Lipcsében sem kapta meg a megfelelő kezelést.

Így ugrott a tavasz, és bár sokáig reménykedhettünk benne, hogy Szoboszlai ott lesz az Európa-bajnokságon, ezt végül a sérülés megakadályozta. A magyar válogatott kénytelen volt nélküle helytállni a kontinenstornán, hogy meglett volna-e a továbbjutás a csoportból Szoboszlai Dominikkel, azt már sosem tudjuk meg.

A Bundesliga idei kiírásában rögtön az első körben debütált, igaz, a Mainz ellen még csak csereként kapott lehetőséget. A Stuttgart ellen azonban már a kezdőben találta magát, a bizalmat pedig két góllal hálálta meg. A német sajtó ódákat zengett róla, a folytatásban ehhez még egy gólt, illetve négy gólpasszt kellett hozzáadnia a statisztikusoknak az ősz folyamán.

Az ősz, amely korántsem alakult úgy a lipcseiek számára, mint arra számítani lehetett, az RB a féltávnál csak a tizedik helyen áll, és a Bajnokok Ligájában – ahol a City és a PSG ellen is betalált Szoboszlai – csak a harmadik hely jött össze a csoportban, így 2022 tavaszán az Európa-liágban kell bizonyítani. Az „eredmények” hatására, edzőt is váltott a Lipcse, Jesse Marsch ment, Domenico Tedesco jött.

Közben a magyar válogatottba is visszatért Szoboszlai, ez az ősz pedig a magyar válogatottnak sem volt éppen fáklyás menet, főleg az albánoktól elszenvedett két vereség miatt. A jelenleg 28 millió Euró értékkel bíró középpályás játékát is többen kritizálták, szó se róla, lehetett látni rajta, hogy még nincs TOP-formában szeptember elején. Ugyanakkor nem szabad elfelejteni, hogy a lipcseiek egészen más játszanak, más a feladata Dominiknek, mint a válogatottban.

Az biztos, hogy Szoboszlai tudatosan építi karrierjét, egyáltalán nem ördögtől való, hogy egyszer a Bajnokok Ligája trófeát is a magasba emelhesse – ahogy erről nemrégiben beszélt is. A következő átigazolási szezonok egyikében, talán nem is olyan sokára, jöhet az újabb szint, akár a Premier League, ahonnét a hírek szerint az Arsenal érdeklődik iránta a legkomolyabban...

A cikk lejjebb folytatódik

Ne csak nézd a kedvenc csapatod, hanem fogadj is az eredményre.

Tízszeres pénzt lehet nyerni azzal, ha Erling Haaland még januárban a Manchester City játékosa lesz. (x)