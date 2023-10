Szoboszlai a szurkolókról áradozott az első derbije után

A Liverpool 2-0-s győzelmet aratott a városi rivális Everton ellen a Premier League szombati játéknapján, amely a "vörösök" magyar légiósának első Mersey-parti derbije volt.

A találkozót követő értékelésében a Liverpool magyar légiósa, Szoboszlai Dominik első sorban a rangadót övező atmoszférát emelte ki:

"Az Anfielden játszani mindig különleges, az Everton ellen is fantasztikus volt a hangulat, őszintén szólva nem is számítottam rá, hogy ekkora hangzavar lesz az arénában Sok stadionban játszottam már, de kétségtelen, hogy az Anfield az egyik legjobb. Ezúttal végre mi kerültünk emberelőnybe, most mi voltunk a piros lap jobbik felén. Azt már megtapasztaltam, milyen érzés tíz emberrel futballozni, sőt, azt is, hogy milyen kilenc emberrel, úgyhogy tudtam, mit éreznek az Everton játékosai a piros lapot követően. A lényeg az volt, hogy az utolsó percig koncentráljunk, szerencsére így történt, és ennek köszönhetően begyűjtöttük a három pontot."

"Ami az eddigi teljesítményemet illeti, sosem könnyű beilleszkedni az új csapatba, de a társak és Jürgen Klopp is rengeteget segített, csodálatos közönség előtt játszhatok, ez a legfontosabb" - jelentette ki Szoboszlai.

"A meccs előtt Trent Alexander-Arnoldtól kérdeztem meg, mi várható a városi derbin, de ugyanazt mondta, amit a stáb többi tagja. Nevezetesen, hogy ez egy különleges meccs lesz" - tette hozzá a magyar labdarúgó.

A Liverpool a győzelmének köszönhetően a harmadik helyen egyetlen ponttal van lemaradva az első két helyet elfoglaló Manchester City és az Arsenal mögött.