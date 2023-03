Szoboszlai a Chelsea-ben? Megszólalt a menedzser!

Esterházy Mátyás tiszta vizet öntött a pohárba!

Futótűzként terjedt végig a magyar sportsajtóban pénteken, amit az olasz Tuttomercatoweb szellőztetett meg Szoboszlai Dominikról, amely szerint a magyar válogatott csapatkapitányát napokon belül leigazolhatja a Chelsea.

A Sportal az üggyel kapcsolatban megszólaltatta a 22 esztentőd futballista menedzserét, Esterházy Mátyást, aki elmondta, egyezség nincs, de érdemben nem cáfolta a londoniak érdeklődését.

„Teljesen normális, ha ehhez hasonló pletykák szárnyra kapnak a médiában, Dominik ugyanis kiválóan teljesít a mostani idényben, ezt a számok is alátámasztják, extra az, amit Lipcsében mutat. Most viszont az a legfontosabb, hogy továbbra is a Leipzigre, és az előtte álló feladatokra koncentráljon, mert nagyon sok fontos meccs vár rá tavasszal. Ennek megfelelően egyetlen másik klubbal sincs szó egyezségről, semmilyen bejelentéssel nem készülünk a közeljövőben" - nyilatkozta az ügynök a sportal.hu-nak.

Szoboszlai értékét 35 millió euróra becsüli a Transfermarkt, szerződése 2026-ig érvényes Lipcsében.

