Szlovén tehetséget figyel meg a Fradi

Az ára igen borsos lenne a fiatal gólvágónak.

A zte.hu szemlézte a planetnogomet.si cikkét, amelyben a Ferencváros érdeklődéséről írnak Zan Vipotnik,a Maribor játékosa iránt.

A 21 éves szlovén támadót az egyik legnagyobb tehetségnek tartják számon hazájában, ehhez pedig kiváló mutatói járultak hozzá. Eddig 52 első osztályú meccsen 19 gólt és 3 gólpasszt osztott ki Vipotnik.

A jó mutatói miatt így az ára és a kérők száma is megemelkedett. A hírportál szerint Fenerbahce, az Anderlecht, a Borussia Mönchengladbach, az Olympique Lyon, a VfB Stuttgart, a Hoffenheim érdeklődéséről is hallani. A hírek szerint török csapat 3+1 millió eurós ajánlatot tett le a Maribor asztalára, amely már közel van a 4 millióban meghatározott eladási összeghez.

A cikk szerint a Fradi is figyelemmel kíséri a támadó sorsát, 2-3 hónappal ezelőtt a kapcsolatot is felvette a játékossal. A kilencedik kerületieknek azonban nincs akkora keretük, hogy akár négy milliót is kifizessenek egy játékosért, így a transzfer igen lehetetlennek tűnik ebben a szakaszban.

