Szlovákia legsikeresebb edzője veszi át a DAC-ot

Hamarosan be is jelentik, hogy Vladimír Weis irányítja a jövőben a dunaszerdahelyi gárdát.

Három éves szerződést kötött Vladimír Wiess a DAC-cal, értesült a Körkép.sk. A dunaszerdahelyiek új vezetőedzőjét – aki a Slovan Bratislavával bontott nem is olyan régen szerződést – várhatóan a héten mutatják be hivatalosan is.

Érdekesség, hogy Weiss, igaz játékosként, de már megfordult a DAC-ban. 1994-ben 31 mérkőzésen lépett pályára és 4 gólt is lőtt – írja a magyar portál.

A Körkép.sk írása arról is beszámolt, hogy Szlovákia egyik legsikeresebb futballedzőjének extra kérései is vannak: például hozza a csapathoz fiát, ifj. Vladimír Weisst is. A 33 éves, korábban a Manchester Cityben, a Rangersben, az Espanolban, a Pescarában, az Olimpiacos Piraeusban, majd 5 év araboknál töltött kitérő után legutóbb a Slovanban játszó válogatott középpályás mellett az új vezetőedző a szintén válogatott, éppen a Ferencvárostól távozó és szabadon igazolható Róbert Makot is szeretné a csapatba.

A klubbal kapcsolatos hír, hogy Világi Oszkár tulajdonos nagyon szerette volna, ha Dárdai Pál elfogadja a sportigazgatói felkérést, erre azonban a Körkép.sk értesülései szerint végül nem kerül sor.

