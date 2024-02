Szívvel, lélekkel, meg leginkább fejjel győzött a Liverpool

Ismét egy jó második félidei teljesítmény hozta meg a Vörösök sikerét.

Az Adebayo nélkül felálló, kieső helyen (18.) álló Lutont fogadta a Szoboszlait nélkülöző Liverpool február 21-én este a Premier League 26. fordulójában.

A 3. perctől – leginkább Luis Díaznak köszönhetően – olyan nyomás alá helyezték a Vörösök ellenfelüket, mely arra adott gyanút, hogy hamarosan nagy öröm várható az Anfielden hazai részről.





Majd jött a 12. perc és az öröm az Anfielden, csak épp nem a hazaiaktól. Bal oldali játék végén egy lecsorgót fejelt be Ogbene középen, 0–1, vezetett a Luton, ahogy tette azt november elején is, mikor utoljára találkozott egymással a két csapat a PL-ben. Akkor sikerült az egyenlítés a Liverpoolnak.



Most az első félidőben ugyan nyomott a liverpooli alakulat, de inkább kevesebb, mint több sikerrel. A Luton magára húzta otthon játszó ellenfelét, mely szinte mindent egy lapra feltéve, Luis Díazra alapozva majdnem mindent, ment előre, ám az első játékrészben több gól nem született. Egy fával ment a Luton – ahogy mondani szokták más sportágban.



A második félidő úgy kezdődött, ahogy az első, Luis Díaz próbálkozott innen, onnan, mindenhonnan, de meddő volt a fölénye a védőkkel szemben.



Aztán jött az 56. perc, és mint egy jó kapitány, aki érkezik, amikor kell, addig csendben, de aktívan figyel, majd a kellő pillanatban robban, Virgil van Dijk egy szöglet után fejelt bombagólt, 1–1. Megállás pedig ezután sem volt, mintha még inkább megérezte volna a győzelem ízét a Liverpool, mint a gyermek, aki ki sem megy a szobájából egész nap, de ha beér hozzá a gőzölgő palacsinta illata, nincs mese.

Az 59. percben – talán már mondani sem kell – jött egy újabb fejes, és egy újabb gól. Mac Allister második gólpassza után ezúttal Gakpo robbant be középen, bumm, 2–1, már vezetett is a lendületben lévő Liverpool.



A 71. minutumban aztán a mérkőzés legaktívabb támadója, Luis Díaz is betalált, ő már ugyan nem fejjel, de mindenképp megérdemelten lőtt a hálóba a bal összekötő helyéről ballal laposan a rövidre, 3–1. Majd a 90. percben még Elliott is bebombázott egy lecsorgó labdát, ezzel pedig be is állította a 4–1-es végeredményt.

Óriási fölényben játszott a második félidőben a Liverpool, így azt mondhatni, a kezdeti nehézségeket leküzdve, megérdemelten győztek a Vörösök, akik jelenleg négy egységnyi előnnyel vezetik a Premier League pontvadászatát, és jó hangulatban várhatják a vasárnapi Ligakupa döntőt.