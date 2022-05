Szívesen maradna az Újpest gólgyárosa

Nyerj ingyen 8 millió forintot a Liverpool–Chelsea meccsel! Ide kattintva regisztrálhatsz a játékért!

A télen a Fehérvártól kölcsönbe érkező támadó, Budu Zivzivadze elévülhetetlen érdemeket szerzett abban, hogy a kiesés elől menekülő Újpest tavaszra megtáltosodott, és pénteki, mezőkövesdi győzelmének köszönhetően az első hatban fejezi be a bajnokságot a negyedik kerületi alakulat.

A 28 éves csatár 12 mérkőzésen 11-szer zörgette meg az ellenfelek hálóját, és bár a kölcsönszerződése letelt, szívesen maradna a fővárosban.

„Amikor kölcsönadtak az Újpestnek, lehetőséget kaptam, jól is játszottam, de ez nem csak az én érdemem. A csapat is nagyon jó teljesítményt nyújtott és ezt az eredményt együtt értük el. Ha az Újpest úgy dönt, hogy megpróbál megvásárolni, akkor én nagy örömmel maradnék, nagyon jól érzem magam a klubnál, jól is játszom, sok gólt lövök. Ki ne akarna itt maradni az én helyemben?” – idézte az M4 Sport Zivzivadzét.

Zivzivadzét 2023 júniusáig köti megállapodás a MOL Fehérvárhoz, értékét jelenleg 600 ezer euróra becsüli a Transfermarkt.

