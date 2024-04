Szívesen látnák a Bayern München élén az egykori magyar válogatott szövetségi kapitányt

Több, mint 13 éve nem edzősködött, de így is nagy szeretettel fogadnák a bajorok kispadján.

Szinte minden szakértő egyetért Németországban, hogy Thomas Tuchelnek valóban el kell hagynia a Bayern Münchent szezon végén és új alapot kell adni az egész keretnek. A bajorok átigazolási és edző kérdéseivel foglalkozó szakemberek már második alkalommal említik meg a magyar válogatott élén is megforduló Lothar Matthaus nevét.

Az Európa-bajnok Thomas Stunzt már a Dortmund vagy a Heidenheim elleni vereség után eltávolította volna Thomas Tuchelt a kispadról és a szezon átralévő részére három szakember közül választana: Hansi Flick, Niko Kovac vagy Lothar Matthaus.

Utóbbi edző több, mint 13 évvel ezelőtt ült utoljára kispadon, azonban maradandó sikereket a labdarúgó karrierje után nem alkotott ebben a pozícióban. Thomas Helmer - Matthaus egykori csapattársa, akivel együtt nyerték meg az 1990-es Európa-bajnokságot - szerint tökéletes is lenne egykori csapattársa a Bayern München irányítására.

"Ezt az ötletet nagyon elbűvölőnek találom. Nagyon sokra tartom Lothar-t. Soha nem kapta meg a lehetőséget, hogy Németországban megmutathassa mire képes. Biztos vagyok benne, hogy mindent megtenne a Bayern Münchenért, arról meg vagyok győződve."

- mondta el a német Bildnek Helmer.

A probléma az, hogy maga Matthaus nem akar leülni a Bayern München kispadjára. Az 1990-es aranylabdás számára az edzősködés véget ért 2011-ben, nem akar egy profi csapat kispadján tartózkodni - még rövid távon sem -, szakértőként pedig nagyon jól érzi magát a televízió másik oldalán.

A Rapid Wien csapatánál kezdte meg edzői karrierjét a világbajnok labdarúgó, majd a szerb Partizan Beograd kispadjára ült le. A Beograd után a magyar válogatottat vette át 2004. január elsején, majd mivel szerződését nem hosszabbította meg a magyar szövetség, 2005. december 31-én távozott. Később két hónapig a brazil Clube Atlético Paranaense-nál edzősködött, majd a Red Bull Salzburg edzője lett. 2009 nyarán a Videoton is megkörnyékezte egy 2+1 éves szerződésajánlattal, azonban ezt elutasította. 2010-ben megbízták a bolgár labdarúgó-válogatott irányításával, ám a nemzeti csapat sikertelensége miatt 2011 szeptemberében közös megegyezéssel szerződést bontottak.

A Bayern München habár nem is gőzerővel - hiszen a bajorok sportigazgatója a napokban jelentette ki, hogy most pont lesz*rja az edzőkérdést - de keresi új szakemberét. A kispadra egyik legesélyesebb személy, Xabi Alonso már kijelentette, hogy jövőre is marad a Bayer Leverkusennél, így a müncheni alakulatnak új lehetőségek után kell néznie.