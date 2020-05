Szinte biztos, hogy James Rodríguez az Atléti játékosa lesz

Sajtóhírek szerint a Real Madrid támadója, James Rodríguez az Atlético Madridba igazol.

Az AS beszámolója szerint a kolumbiai játékos a szezon végeztével marad Madridban, csak átszerződik a városi rivális Atlétihez.



A 28 éves támadó középpályás nem sokat játszott Zinédine Zidane alatt a Realban (a mostani idényben csupán 13-szor lépett pályára), a királyi klub pedig szeretné eladni a játékost, hogy az érte befolyó pénzt új igazolásokra költhesse - a Transfermarkt 32 millió eurón jegyzi a piaci értékét.



Bár James iránt több klub, így az Everton is érdeklődik - a csapat trénere, Carlo Ancelotti szívesen dolgozna újra együtt vele -, a kolumbiai újságíró, Javier Hernández Bonnet szerint az Atléti van a legjobb helyzetben, hogy megszerezze a szélen és középen is bevethető támadót, a tárgyalások ugyanis remekül haladnak a két klub között.

Olyannyira, hogy 80%-ra veszi, hogy James a következő szezonban már Diego Simeone mester kezei alatt játszik - ezt ugyanaz a forrás erősítették meg neki, amely azt is idő előtt tudta, hogy 2017 nyarán a Bayernbe igazol.



A Realnak legkésőbb decemberben el kellene adnia a labdarúgót, ha pénzt szeretne kapni érte, Rodríguez szerződése ugyanis 2021 júniusában lejár, így akkor szabadon igazolhatóvá válik.

Forrás: m4sport.hu