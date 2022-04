Szinte biztos, hogy a PL-ben köt ki Dybala

Nyerj az Unibeten, fogadj a meccsekre kockázat nélkül! 10 000 Ft bónusz + 10 000 Ft ingyen fogadás vár Rád! Regisztrálj most! (x)

Több Premier League-beli klub is szívesen látná sorai között a Juventus lejáró szerződésű támadóját, Paulo Dybalát. A Football Insider értesülései szerint az újgazdag Newcastle United már ajánlatot is tett a játékosnak, aki ha elfogadja a heti 200 ezer fontos összeget, akkor a Szarkák történetének legjobban kereső játékosa lenne.

Ugyanakkor a Newcastle-nek valószínűleg mélyebben a zsebébe kell nyúlnia, ha szeretné megkaparintani a labdarúgót, ugyanis Dybala nagyjából ugyanennyit keres most a Juventusnál is. A fejleményeket egyébként a Manchester United és az Arsenal is követi, akik szintén szívesen foglalkoztatnák a 28 éves támadót.

