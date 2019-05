Színes programsorozat a budapesti női BL-döntő előtt

Nem fognak unatkozni a kilátogatók a Groupama Arénában.

A hétvégén a Lyon és a női csapata küzd meg az idei fináléjában, ezzel kapcsolatban az mlsz.hu részletes tájékoztatást adott a várható programokról.

A Aréna szombaton 16.00-kor nyitja meg kapuit a női Bajnokok Ligája-döntőre érkező szurkolók előtt. Megéri időben érkezni a stadionhoz, hiszen számos kitelepülés, játékok, meglepetések várják a vendégeket.

A finálé előtti napon, május 17-én a legelső Női Freestyle Európa-bajnokság otthona lesz a Cinema Hall Budapestben. A megmérettetésen a világ nyolc legjobb női freestyle labdazsonglőrje csap össze. Az eseményre női klubok kaptak meghívást.

A döntő napján a Soroksár SC pályáján (Budapest, Haraszti út 26.) az FTC régió soroksári Bozsik-központja Grassroots Fesztivált tart az U7-U9-es kis focistáknak. A program délelőtt 9.00-től 11.00 óráig tart és részt vesz rajta az UEFA nagykövete, a német válogatott, négyszeres BL-győztes labdarúgó, Josephine Henning is, aki futballozni is fog a gyerekekkel.

A legfontosabb esemény természetesen a női BL-döntő lesz, amire nagyon gyorsan minden jegy elkelt. A Lyon és a Barcelona küzd meg az Európa legjobbjának járó trófeáért a Ferencváros Arénában, 18.00 órától. Érdemes azonban már korábban, akár a 16.00 órás kapunyitásra megérkezni, hiszen a stadion kerengőjén színes programok várják a szurkolókat.

Többet között lesz Grassroots kitelepülés teqballal, totóval, kvízzel és ajándékokkal. Az UEFA Together #WePlayStrong nevű kampányával is megismerkedhetnek a futballrajongók, és külföldi freestyler focisták előadásait is megnézhetik sátruknál. A gyerekek a kerengőn több helyen is találkozhatnak arcfestőkkel, továbbá egy hat fős dobos együttes is gondoskodni fog a hangulatról.

A Szurkolói Klub is készül, az Szurkolói Faluban egyebek mellett footgolf, dartsfoci, playstation sarok, dekázás, fejelőfal és színező sarok is várja a látogatókat.

Majd 18.00-kor Anastasia Pustovoitova játékvezető belefúj sípjába és elkezdődik az európai női klubfutball idei csúcseseménye. A teltházas mérkőzésen a Lyon nagy bravúrt vihet véghez: Marozsán Dzseniferék egymás után negyedszer hódíthatják el a serleget. A Barcelona viszont első spanyol csapatként van ott a döntőben, és az ötödik győztes klub lehet.

