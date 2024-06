Szijjártó Péter beszólt a londoni Bajnokok Ligája-döntő szervezőinek

Magyarország külügyminisztere méltó szervezést és biztonsági szolgálatot ígért a 2026-os budapesti fináléra.

Magyarország külügyminisztere, Szijjártó Péter kritikával illette a szombat esti Bajnokok Ligája-döntőnek otthont adó Wembley Stadion illetékeseit.

A tárcavezető egyúttal méltó szervezést és biztonsági szolgálatot ígért a 2026-os budapesti fináléra.

Mint megírtuk, a Real Madrid 2–0-s győzelmével végződött mérkőzés elején hosszú percekig állt a játék, miután több szurkoló is a pályára szaladt. A biztonsági szolgálat tagjai alig-alig tudták elkapni őket, az egyiküket például csak a Dortmund játékosa, Marcel Sabitzer segítségével sikerült nyakon csípni.

A botrányos jelenetekre utalt Szijjártó Péter, Magyarország külügyminisztere, aki a döntő után azt írta a Facebook-oldalán:

„Két év múlva találkozunk Budapesten – ahol a szervezés és a biztonsági szolgálat is méltó lesz az alkalomhoz…”

Mint ismert: már eldőlt, hogy 2026-ban a Puskás Arénában rendezik meg a BL-döntőt.

Az igazsághoz azonban hozzátartozik: akadtak szervezési hiányosságok akkor is, amikor a magyar főváros adott otthont egy hasonlóan rangos mérkőzésnek, az Európa-liga tavalyi AS Roma-Sevilla fináléjának. Gyakori volt, hogy a forgókapuknál egy jeggyel két szurkoló lépett be, emiatt a hivatalos befogadóképességnél jóval többen lehettek a Puskásban. Ráadásul a meccs lefújását követően több tucat spanyol drukker lepte el a gyepet, akikkel szemben szintén nem tudott erélyesen fellépni a rendezői csapat, így a készenléti rendőrséget kellett bevetni, hogy visszatereljék a fanatikusokat a lelátóra.

Faképnél hagyták a Wembley történetének legnagyobb létszámú rendezői csapatát

A londoni rendőrök 53 embert vettek őrizetbe vasárnap hajnalban, közülük öten rohantak a pályára, mások a stadion környékén akartak áthatolni a biztonsági kordonokon és jegy nélkül próbáltak bejutni a meccsre.

Az AP beszámolója szerint egyébként a Wembley Stadion jelentősen megerősített biztonsági szolgálattal készült a Bajnokok Ligája döntőjére.

A hatóságok azt akarták elkerülni, hogy megismétlődjenek azok a törvénytelenségek, amelyek elhomályosították a 2020-as Európa-bajnokságot az angol nemzeti stadionban.

Akkor kétezer jegy nélküli angol szurkoló rohant el erőszakosan a Wembley stewardjai mellett, hogy bejuthassanak az arénába és láthassák válogatottjukat az Olaszország elleni fináléban.

Az elmúlt két Bajnokok Ligája-döntőt is gondok kísérték. Elsősorban az UEFA-t tették felelőssé a 2022-es párizsi biztonsági hibákért, amikor a Liverpool és a Real Madrid drukkerei torlódtak össze zsúfolt sorokba. Tavaly pedig a közlekedési problémákra panaszkodtak azok a szurkolók, akik ellátogattak az isztambuli Atatürk Olimpiai Stadionba, ahol a Manchester City legyőzte az Intert.

A Wembley Stadion történetének legnagyobb létszámú – 2500 – felügyelője várta a szombati BL-döntőt, amelynek biztonsága érdekében 5 millió font értékű fejlesztést hajtottak végre. Többek között új kapukat és a kerítéseket szereltek fel, megerősítették a zárakat, valamint kialakítottak egy belső vezérlőszobát, ahonnan a szurkolók mozgását követték nyomon.