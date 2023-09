Szexuális botrány a Real Madridnál: Letartóztattak négy játékost!

Nyerj az Unibeten, fogadj a meccsekre kockázat nélkül! 20 000 Ft sportfogadás bónusz + 60 ingyen pörgetés vár Rád! Regisztrálj most! (x)

Az El Confidencial információi szerint a négy, a Real Madrid kötelékébe tartozó labdarúgó részt vett egy kiskorúról készült szexuális videó terjesztésében.

Beláthatatlan következményekkel járó szexuális botrány bontakozik ki a Real Madridnál. A polgárőrség ma reggel letartóztatott a Valdebebas Sports City-ben, a Real Madrid egyik edzőközpontjában a madridi klub utánpótlásához tartozó négy futballistát. Hárman a Real Madrid C-ben és egy személy pedig a Castillában futballozik. A spanyol lapok szerint egy 16 éves kiskorúról készült szexuális videót terjesztettek, emiatt négyük ellen szexuális jellegű titkok felfedésének állítólagos gyanúja miatt folyik a nyomozás.

Az egyik letartóztatott videóra vette saját szexuális kapcsolatát egy fiatalkorú hölggyel, amelybe az érintett személy is beleegyezett. Később a WhatsApp-on keresztül a fiatal nő beleegyezése nélkül terjesztette azt csapattársai között. A nyomozást a Las Palmas-i Polgárőrség Igazságügyi Rendőrsége kezdeményezte és folytatja. Jelenleg nem hozták nyilvánosságra a feltételezett bűncselekmény miatt letartóztatott négy játékos nevét. Az El Confidencial információi szerint az első csapat labdarúgói is részesei voltak az ügynek, de az As című lap cáfolja ezt a feltételezést.

A nyomozás abból indult ki, hogy szeptember 6-án a Gran Canaria szigetén fekvő Mogán településen feljelentést tett egy kiskorú gyermek édesanyja. Az El Confidencial forrásai szerint a szülő arról számolt be, hogy az egyik gyanúsított szexuális videót rögzített lányáról, majd azt terjesztette.

Nem sokkal a hír hallatán a Real Madrid hivatalos közleményt adott ki, amelyben elismerték a négy játékos letartóztatását, akiknek a nevét nem hozták nyilvánosságra, azonban biztosították, hogy "a tények részletes ismerete birtokában meghozzák a megfelelő intézkedéseket”.