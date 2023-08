Szétszedik a Liverpoolt! Szalah a távozását kérte – rekordösszeget fizethet érte új csapata

Angol és egyiptomi sajtóértesülések szerint Mohamed Szalah arra kérte a Vörösöket, hogy engedjék el Szaúd-Arábiába.

Ahogy korábban már mi is beszámoltunk róla, a szaúdi Al-Ittihad minden követ megmozgat, hogy a Saudi Pro League-be csábítsa a Liverpool szélsőjét, Mohamed Szalaht. Egyiptomi sajtóhírek szerint az Al-Ittihad eltökélt szándéka, hogy még az átigazolási időszak bezárulta előtt – ami Angliában szeptember elseje – leigazolja az egyiptomi válogatott játékost. A Mirror úgy tudja, hogy a dzsiddaiak 100 millió eurót ajánlattok a 31 éves támadóért.

Egy szaúdi tulajdonú műsorszolgáltató azt állítja, hogy Szalah a Liverpool vasárnapi, Newcastle elleni mérkőzése után átesik a kötelező orvosi vizsgalatokon, és hamarosan aláír Karim Benzemáékhoz.

Eközben The Athletic újságírója, David Ornstein is úgy értesült, hogy Szalah arra kérte a Vörösöket, hogy engedjék el – annak ellenére, hogy a támadó korábban többször is elkötelezte magát a liverpooli projekt mellett –.

A Mirror ezzel szemben úgy tudja, hogy a Liverpool mindent megtesz azért, hogy a klublegenda ne igazoljon el, azonban az utolsó beérkezett ajánlaton még a Vörösök is elgondolkodtak. A labda mindenesetre a Liverpool térfelén pattog.

A források pedig egy dologban egyetértenek: az egyiptomi szélső jövője a következő 24 órában eldől.

Pénteken Jürgen Klopp még bizakodó volt, a német tréner tagadta, hogy az Al-Ittihad hivatalos ajánlatot tett volna az egyiptomi szélsőért. Hozzátette, ha a következő hetekbe mégis befutna az ajánlat, akkor is nemet mondanának rá. Szalah a Liverpool játékosa, és az is marad.

„Szalah megingathatatlanul hisz a liverpooli projektben, és nem áll szándékában távozni" – zárta szavait a vezetőedző.

A szaúdi liga szó szerint lerabolja a Vörösöket ezen a nyáron, hiszen korábban Roberto Firmino, Jordan Henderson és Fabinho is a közel keleti országra cserélte a Mersey-partját. Talán Mohamed Szalah lesz a következő?

