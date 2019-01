Szerződést hosszabbítottak a Vidi kulcsemberei

Két tapasztalt védő kötelezte el magát ismét a magyar bajnok mellett.

A Mol Vidi FC hivatalosan bejelentette, hogy Fiola Attila és Stopira is új szerződészt írtak alá a klubnál.

Fiola még 2016 augusztusában szerződött a székesfehérvári csapathoz, ahol azóta 78 tétmeccsen, köztük 17 nemzetközi kupameccsen léphetett pályára.

- Örülök, hogy a következő években is a Vidiben játszhatok! A klub már szeptemberben megtette az első lépéseket a szerződéshosszabbítás irányába, aztán szép lassan csordogáltak a tárgyalások és végül az újévben meg is egyeztünk. Ami a terveimet, terveinket illeti, minden egyes szezonban a bajnoki címre törünk, ez most sincs másképp, illetve a Magyar Kupát nem sikerült megnyernünk az elmúlt években, így azt is szeretnénk elhódítani. Nyáron ismét megcélozzuk valamelyik csoportkört, a legnagyobb álom természetesen a Bajnokok Ligája főtáblája. Remélem, további sikeres esztendők elé nézünk! - nyilatkozta a molvidi.hu-nak az új szerződés aláírása kapcsán a 27-szeres magyar válogatott hátvéd, aki 2018-ban bajnoki címet ünnepelhetett az együttessel.

Szintén megújította a szerződését a Zöldi-foki Köztársaság válogatottját erősítő Stopira, akit még 2012-ben Paolo Sousa igazolt le a Vidihez. A 30 éves balhátvéd eddig összesen 148 NB I-es meccsen lépett pályára 36 nemzetközi kupa-találkozó, 10 Magyar Kupa-összecsapás és 1 Szuperkupa-döntő mellett. A tapasztalt védő kétszeres magyar bajnoknak mondhatja magát, valamint 2018-ban már másodszor szerepelt a Vidivel az Európa Liga főtábláján.

- Nagyon boldog vagyok, hogy hosszabbítottam a Vidivel. Amikor felmerült az új szerződés lehetősége, nem is hezitáltam, büszke vagyok rá, hogy hosszú távon részese lehetek a klub életének. Szeretném megköszönni mindenkinek, aki segített ennek a létrejöttében! A jövőben is mindent bele fogok adni, hogy oda kerüljünk, ahová valók vagyunk: az élre! Meg akarjuk nyerni a bajnokságot és nemzetközileg a legmagasabb szinten is sikeresek szeretnénk lenni. Azt, hogy mindent beleadok, nemcsak a futballra, hanem a pályán kívüli dolgokra is értem, mert nem túlzás kijelenteni, hogy ez a klub mostanra az életemmé vált - nyilatkozta Stopira a klub hivatalos honlapjának.

Kovács Zoltán, a Mol Vidi sportigazgatója szintén értékelte a két játékos hosszabbítását:

-Nagyon örülünk, hogy két válogatott futballistánkkal is sikerült megállapodnunk a hosszabbításról. Egy csapatot két irányból lehet tovább építeni: ha megtartjuk értékeinket és ha a meglévő keretet erősítjük. Ebben az esetben előbbi módszert választottuk, hiszen két alapemberről van szó, akik rengeteget tesznek hozzá a játékunkhoz. Ez mind a bajnoki cím, mind az Európa Liga-csoportkörös szereplés során kidomborodott. Külön öröm, hogy Fiola Attila és Stopira személyében nemcsak kitűnő játékosokkal, de egyben kiváló karakterekkel is sikerült megegyeznünk a folytatásról.

