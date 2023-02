Szerződést hosszabbított gólvágójával a Newcastle

A Szarkák házi gólkirálya további három és félig marad a Newcastle United játékosa.

A Premier League ötödik helyén álló, újgazdag Newcastle United hivatalos csatornáin jelentette be, hogy meghosszabbította Miguel Almirón szerződését. A 29 éves paraguayi válogatott támadó 2019 januárjában az MLS-ben szereplő Atlanta Unitedtől érkezett a szigetországba, ahol 154 mérkőzésen 24 alkalommal vette be az ellenfelek kapuját, és kiosztott 8 gólpasszt is.

„A kezdetektől fogva otthon éreztem magam Newcastle-ben. Nagyon szívélyesen fogadtak, a család része lettem, így nagyon örülök, hogy maradok. Ígérem, a pályán mindent beleadok majd, hogy ezt megháláljam a newcastle-i lakosoknak” – idézte a Newcastle United twitter csatornáján Almirónt.

Miguel Almirón Eddie Howe irányítása alatt egyik legjobb szezonját futja, az idei kiírásban 23 bajnokin 10 gólt és 1 gólpasszt szerzett.

