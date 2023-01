Szerződést hosszabbított fiatal tehetségével a Ferencváros!

Nyerj az Unibeten, fogadj a meccsekre kockázat nélkül! 20 000 Ft sportfogadás bónusz + 60 ingyen pörgetés vár Rád! Regisztrálj most! (x)

Hivatalos oldalán jelentette be a Ferencváros, hogy meghosszabbította fiatal tehetsége, Lisztes Krisztián szerződését. A futballista ebben az idényben 16 bajnokin léphetett pályára az NB II-es soroksárban, amelyeken három gólt jegyzett.

Lisztes az NB II mellett már az NB I-ben is bemutatkozhatott, az előző idényben a Gyirmót elleni 33. fordulóban rendezett mérkőzésen kapott lehetőséget, míg az Európa-liga selejtezőjének play off körében a Shamrock Rovers ellen is bizalmat szavaztak neki.

A 17 éves labdarúgó, a korábbi kiváló futballista, Lisztes Krisztián fia.

