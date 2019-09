Szerződést hosszabbított a Manchester United védője

A szerdán délután jelentette be, hogy szerződést hosszabbított a klub és Victor Lindelöf.

A mai megállapodás értelmében a svéd játékos további öt évre, 2024-ig marad az angol együttes kötelékében.

A most 25 éves bekk két éve, 2017 nyarán érkezett a Unitedhez a Benfica együttesétől.

Lindelöf élvezi Ole Gunnar Solksjaer bizalmát, hiszen a svéd focista a manchesteriek mind az 5 bajnokiján kezdőként szerepelt és végig is játszotta a találkozókat.

- Amióta a Unitedhez igazoltam, az otthonomnak érzem a klubot. Mind játékosként, mind emberként sokat kaptam a csapattól az elmúlt két évben.

Mindenkinek hálás vagyok, aki támogatott, és szeretném a játékommal meghálálni a jövőben is a bizalmat - mondta el a mai bejelentés után a United oldalának Lindelöf.

