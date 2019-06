Szerződést hosszabbított a Manchester United spanyol játékosa

A szerdán jelentette be, hogy szerződést hosszabbítottak Juan Matával.

A Vörös Ördögök spanyol focistája a mai megállapodás étrtelmében 2021 nyaráig marad az Old Traffordon.

Mata 2014-ben érkezett Manchesterbe a együttesétől, és ezen öt év alatt 1-1 -, FA-Kupa, Ligakupa- és Angol Szuperkupa elsőséget szerzett.

Az elmúlt idénye azonban finoman szólva sem zárult túl pozitívan, hiszen a United csak a 6. helyen végzett a PL-ben, és minden versenysorozatot figyelembe véve 32 meccsen csupán 6 gólig és 4 gólpasszig jutott.

Azonban mivel Ander Herrera távozása a középpályáról már bizonyos, Solskjaer első teljes idényében ismét eljöhet Mata ideje a pálya középső részén.

