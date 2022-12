Szerződést bontott válogatott játékosával az Ajax

A 32 éves védő január 1-től szabadon igazolható játékos lesz.

Az Ajax hivatalos oldalán számolt be arról, hogy szerződést bontott Daley Blinddel. A 32 éves, korábban a Manchester United csapatát is megjáró holland válogatott védő kontraktusa eredetileg 2023 nyarán járt volna le a klubnál, azonban a felek úgy döntöttek, hogy már most megszüntetik a megállapodást, így január 1-től Blind szabadon igazolható labdarúgóként kereshet új csapatot magának.

A 99-szeres válogatott védő 8 éves korában került az amszterdami alakulathoz, 2008-tól volt a felnőtt keret tagja. A 2009-2010-es szezont a Groningennél töltötte, valamint 2014-2018 között a Manchester United csapatát erősítette, ezt leszámítva csak az Ajaxnál játszott, ahol összesen 333 mérkőzésen jutott szóhoz, és 13 gólt szerzett.

Blind eddig hétszer nyert holland bajnokságot, de 1-1 alkalommal elhódította az UEFA Európa-liga trófeáját és az FA Kupát is.

