Szerződést bontott sportigazgatójával a DVTK

Bajúsz Endre távozott.

Közös megegyezéssel a mai napon szerződést bontott a labdarúgó csapat sportigazgatójával, dr. Bajúsz Endrével a DVTK - jelentette be honlapján a klub.



A döntés nincsen összefüggésben a szerdai Fehérvár elleni kupamérkőzéssel, és értelemszerűen a tegnapi Paks elleni győzelemmel sem! A döntést egy hosszabb folyamat előzte meg - kezdte Dr. Magyar Mátyás, a DVTK tulajdonosa. - A közösen meghatározott szakmai célok elérésével nem sikerült megfelelő ütemben haladni. Ezt az elmúlt hónapokban többször jeleztem a sportigazgatónak, de sajnos érdemi előrelépés nem történt, ezért döntöttünk a közös munka befejezése mellett. A célom ugyanis, hogy a jelenlegi szintről tovább lépjünk, és kiaknázzuk a klubban rejlő igazi potenciált. Ehhez egy még strukturáltabb, még professzionálisabb szakmai munkára van szükség. Dr. Bajúsz Endrének elévülhetetlen érdemei vannak abban, hogy az NB II.-ből rekord pontszámmal jutott fel a csapat az NB I.-be, illetve abban is, hogy tavaly a klub a 12 csapatos NB I. történetében eddig a legelőkelőbb helyezést érte el. Köszönet ezekért, és további sok sikert kívánok neki! - fejezte be Dr. Magyar Mátyás.

Dr. Bajúsz Endre utódját a klub hamarosan bejelenti.