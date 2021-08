Szerb tehetséget igazolhat a Ferencváros

Szerbiából származó információk szerint a Ferencváros közel áll ahhoz, hogy leigazolja Zeljko Gavricsot a Crvena zvezdától.

A szerb együttes a Sheriff Tiraspol ellen búcsúzott a Bajnokok Ligájából, ez pedig komoly érvágást jelent a Crvena zvezdának, és nem csak a presztízs miatt, anyagilag is problémákat okoz a klubnak, legalábbis a szerb mondo.rs szerint. A hiányt pedig játékoseladásból kompenzálnák, így jöhet képbe az egyik legjobb fiatal játékosnak tartott Zeljko Gavrics eladása.

A balszélső értéke több millió Euró, korábban több olasz klub, köztük a Fiorentina és a Roma is vitte volna a Gavricsot 4 millióért. A Ferencváros nyilván nem tud, és akar ennyit fizetni a játékosért, a Crvena zvezda pedig nem is kérhet most ennyit. Gavrics még csak 20 éves, és klubjában 44 meccsen 9 gólt szerezett, és kiosztott 5 gólpasszt is. Amennyiben a Ferencváros tényleg megszerzi a szerb labdarúgót, úgy 4,5 millió eurós becsült értékével a legdrágább játékos lenne az NBI-ben.

