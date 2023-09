Szépségkirálynővel erősít a népszerű sportcsatorna; Sallói István és Torghelle Sándor is szakértőként tér vissza

Nyerj az Unibeten, fogadj a meccsekre kockázat nélkül! 20 000 Ft sportfogadás bónusz + 60 ingyen pörgetés vár Rád! Regisztrálj most! (x)

A TV2 sportcsatornájának műsorvezetői csapatához csatlakozik Gelencsér Tímea, Szedmák Zita és Lissák Laura. Érkezésükkel pedig új műsor is képernyőre kerül, de bővül a Spíler TV szakértői csapata is

– olvasható a TV2 Csoport mai sajítóközleményében.

Kéthetente jelentkező sport tematikus talk-show-val bővíti kínálatát a Spíler TV. A Sunday Stadium vendégeiként az ország eredményes sportolói, a hazai sztárvilág sportos személyiségei és élszurkolói vitatják meg a hét kiemelkedő sporteseményeit, sporthíreit és pletykáit. Az október 1-től jelentkező, közel kétórás élő műsor házigazdája Gelencsér Tímea és Bognár Domokos, akik a komoly sportvitákon túl ügyességi és elméleti játékokkal is várják a stúdióba érkező sztárokat.

A Premier League és az FA kupa élő meccseinek stúdiójában új házigazdát köszönthetnek a Spíler TV nézői Szedmák Zita személyében, akivel a Spíler TV angol bajnoksággal foglalkozó háttérműsorában, a Premier előtt-ben is találkozhatnak a nézők, ott Baumstark Tibor műsorvezető társa lesz.

A spanyol foci szerelmesei sem maradnak újdonság nélkül. Lissák Laura, magyar Ranglista győztes, többszörös Országos Bajnok táncos a La Liga mérkőzések házigazdájaként és Bognár Domokos oldalán a La Liga összefoglalók társ-műsorvezetőjeként bizonyíthat.

˝Táncosként közel áll hozzám a sport világa és bármennyire is meglepő, a foci mindig is érdekelt. Nagyon boldog vagyok, hogy ilyen lehetőséget kaptam, rengetget tanultam már most, egy nagyon izgalmas szakasza indult el az életemnek, aminek minden percét élvezem˝ – árulta el Laura, akit a nézők a Dancing with the Stars adásaiból már jól ismerhetnek.

A hölgyek érkezése mellett a Spíler TV szakértői csapata is bővül. A Premier League élő mérkőzéseinek közvetítéséhez csatlakozik a humoráról és vagány stílusáról is ismert focista, Torghelle Sándor, aki maga is megfordult a Premier League-ben. A Made in England-ben pedig új, állandó szakértőként erősíti a Spíler TV-t Sallói István, a televíziós futball szakértői kultúra meghonosítója, aki korábban hosszú éveken át dolgozott az angol focival. A La Liga összefoglalók során pedig Szekeres Adrián lesz a műsor szakértő vendége, aki ezzel új szerepkörben debütál a spanyol bajnokság környezetében.



Forrás: TV2 Csoport