Szép MártonBayer04
Szabó Kristóf

Az NB I listavezetője a Bayertől igazolhat támadót!

Értesülések szerint a Bayer Leverkusen 18 éves támadója, Szép Márton a magyar bajnoki listavezető Győri ETO csapatában folytathatja pályafutását.

Az Öltözőn Túl szerint megtörtént a kapcsolatfelvétel a tehetséges csatár klubváltásáról a német és a magyar csapat között, így akár már télen megtörténhet a transzfer.

A 18 éves támadó 2023-ban igazolt a Leverkusenhez az akkor MOL Fehérvár néven futó csapattól, szerződése idén nyáron jár le. Nem csak az ETO figyeli a játékost, külföldi érdeklődők is lehetnek a portál szerint.

Szép Mártonnak nem lenne idegen a győri közeg, hiszen összesen 6 évet töltött az ETO utánpótlásában a csatár, mielőtt Székesfehérvárra került.

A Transfermarkt adatai szerint ebben a szezonban 19 mérkőzésen lépett pályára a fiatal támadó, ezeken 3 gólt szerzett.

Forrás: Öltözőn Túl

Google News 

A legfrissebb hírekért kövess minket a GOAL Google News oldalán is! 

Default
Hirdetés

ENJOYED THIS STORY?

Add GOAL.com as a preferred source on Google to see more of our reporting

0