Az Öltözőn Túl szerint megtörtént a kapcsolatfelvétel a tehetséges csatár klubváltásáról a német és a magyar csapat között, így akár már télen megtörténhet a transzfer.
A 18 éves támadó 2023-ban igazolt a Leverkusenhez az akkor MOL Fehérvár néven futó csapattól, szerződése idén nyáron jár le. Nem csak az ETO figyeli a játékost, külföldi érdeklődők is lehetnek a portál szerint.
Szép Mártonnak nem lenne idegen a győri közeg, hiszen összesen 6 évet töltött az ETO utánpótlásában a csatár, mielőtt Székesfehérvárra került.
A Transfermarkt adatai szerint ebben a szezonban 19 mérkőzésen lépett pályára a fiatal támadó, ezeken 3 gólt szerzett.
