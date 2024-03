Szenzáció! Nyugat-londoni klub tulajdonosa vásárolhatja meg a Fehérvárt!

Nyerj az Unibeten, fogadj a meccsekre kockázat nélkül! 20 000 Ft sportfogadás bónusz + 60 ingyen pörgetés vár Rád! Regisztrálj most! (x)

Pór Károly információi szerint a Fehérvár FC vezetősége és az angol Premier League-ben szereplő Brentford, illetve annak tulajdonosa, Matthew Benham között egyeztetések folynak a jövőbeli együttműködés lehetőségéről.

Az NSO újságírója úgy értesült, hogy a szakmai együttműködés mellett már egy üzleti kooperáció lehetősége is szóba került a klubok között, melynek keretében a Brentford tulajdonosa, Matthew Benham Fehérváron is befektethet, esetleg tulajdonrészt is vásárolhat a magyar klubnál.

Egyelőre azonban még folynak a tárgyalások és azok eredményétől függ, milyen együttműködés alakulhat a két klub között.

Egyébként a Méhek és a Fehérvár között Balogh Tamás, a magyar csapat korábbi, vezető játékosmegfigyelője a kapocs, aki jelenleg a londoniaknál dolgozik megfigyelőként. Az angol kapcsolat első kézzel fogható eredménye Fehérváron a már bejelentett angol 26 éves középpályás, George Dobson szerződtetése, aki nyáron érkezik Magyarországra, miután jelenlegi csapatánál, a harmadosztályú, szintén londoni Charltonnál lejár a szerződése.

Ahogy korábban már mi is beszámoltunk róla, a székesfehérvári klub 2023-ban elvesztette főszponzorát, a MOL-t, így ahhoz, hogy a klub hosszú távon versenyképes tudjon maradni, nagy valószínűséggel új befektetőkre lesz szüksége.

A Nemzeti Sport megkereste az ügyben a Fejér vármegyei együttest, a klub azonban nem kívánta kommentálni a sajtóhíreket:

„A Fehérvár FC, ahogy a múltban sem tette, továbbra sem kommentál sajtóértesüléseket, bejelentéseinket hivatalos felületeinken tesszük közzé. Mindemellett együttműködésünk több klubbal is folyamatos sportszakmai céljaink megvalósítása érdekében.”



Forrás: Pór Károly