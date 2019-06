Szélső támadót igazolt a Vasas

Visszatér a korábbi angyalföldi játékos.

A Vasas vasárnap hivatalos oldalán közölte, hogy leigazolták a Dorog együttesétől Szedlár Zoltánt

A labdarúgó 2009-ben, 15 éves korában került a Vasas Kubala Akadémiára, majd a 2012/2013-as szezonban a DVSC elleni -elődöntőn mutatkozottA huszonöt éves szélső Dorogról tér vissza klubunkhoz.

- Szedlár Zoli a második hazatérőnk a Vasasba. Egy gyors, mozgékony, jól cselező szélső, akivel tovább erősödhet a támadójátékunk - mondta Domonyai László klubigazgató az új érkezőről.

- Nagyon nagy megtiszteltetés volt, hogy megkeresett a klub, nagyon örültem, amikor Szanyó Károly vezetőedző jelezte, hogy szeretne leigazolni. Nem kellett sokat gondolkodnom, azonnal eldöntöttem, hogy visszatérek a Vasasba. Ez egy óriási lépés a karrieremben, remek érzés újra visszatérni oda, ahol nevelkedtem. Az akadémiás évekről nagyon szép emlékeket őrzök, nagyszerű érzés volt ilyen színvonalas helyen játszani, valamint a felnőttcsapatban is remek játékosokkal és stábbal dolgoztam együtt. 2013-ban már játszottam Szanyó Károly vezetőedző irányítása alatt a Vasasban, miatta is könnyű volt meghoznom a döntést, hogy visszajövök.

Nagyon jól ismerjük egymást, tudom, hogy a csapataira mindig is a támadó foci volt a jellemző, és a következő idényben is ez lesz a cél, ami egy játékos számára is nagyon vonzó. Mind a két szélen bevethető vagyok, a gyorsaságomat és a cselezőkészségemet tartom az erősségeimnek. Érettebb lettem a Dorogon eltöltött évek alatt, de tudom, hogy még sok mindenben kell fejlődnöm. Bízom benne, hogy nagy mértékben hozzá tudok járulni ahhoz, hogy a csapat elérje a szezon végén a célját, azaz a feljutást az -be - mondta el Szedlár a Vasas honlapjának.

