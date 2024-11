Szélesi Zoltán tiszta vizet öntött a pohárba, miért nem hívta be Lisztes Krisztiánt

Egyetlen egy indoka volt a szakembernek.

Lisztes Krisztián korábban a korosztályos nemzeti válogatottak alapembere volt, azonban Szélesi Zoltán, az U21-es keret szövetségi kapitánya nem hívta be a soron következő meccsekre. A csakfoci.hu érdeklődésére a szakember korábban elmondta, hogy mi miatt nem kapott meghívót a Frankfurt fiatal labdarúgója.

A Szélesi Zoltán vezette U21-es válogatott megkezdi a felkészülését a jövő ősszel kezdődő Eb-selejtezőkre, immár a 2004-es és 2005-ös születésű játékosokkal a soraiban. Az első mérkőzéseket Ciprus és Görögország ellen játssza le a csapat november 14-én és 19-én - olvasható az mlsz.hu-n. A megújult keretben több olyan futballista is szerepel, aki már az előző hónapokban is U21-es válogatott volt, mások eddig csak kisebb korosztályokban játszottak a nemzeti csapatban, de vannak olyanok is az együttesben, akik korábban még nem ölthettek magukra válogatott szerelést. Nagy meglepetésre a nyáron a Ferencvárostól a Frankfurtba igazoló 19 esztendős Lisztes Krisztián neve nem szerepel a listán.

"Krisztiánt nem tudtam meghívni, mivel izomsérülése volt. Szomorúan olvasom a vele kapcsolatos kritikákat, pedig nemrég még sokan tapsoltak neki a góljai, gólpasszai után. A védelmében annyit el kell mondanom, hogy a Frankfurt hatalmas ugrás neki, hiszen egy utánpótláskorú játékosról beszélünk. Fel fog nőni a feladathoz, csak időre van szüksége. Ő egy született tehetség. Sajnos a sérülése is hátráltatja a jó forma kialakulásában. Ha újra 100 százalékos állapotban lesz, már küldöm is neki a meghívót" – mondta a válogatott szövetségi edzője a csakfoci.hu-nak október végén. A szakember szavai azt sugallják, hogy a fiatal támadó még továbbra sincs százszázalékos formában.

Habár Lisztes Krisztián hivatalosan a Frankfurt első csapatának labdarúgója, a felnőttek között még nem tudott bemutatkozni. Sőt a B-keretben sem tudta még igazán kamatoztatni tudását, hiszen szeptemberben sérült meg a lovaglóizma és csak október végére épült fel. A Hoffenheim II elleni német negyedosztályú meccsen már leülhetett a kispadra, de játékpercet nem kapott. Egyelőre három meccsen egy gólpassznál jár a 19 esztendős támadó.