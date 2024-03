Szélesi Zoltán kihirdette első U21-es keretét

Moldova és Kazahsztán lesz az ellenfél.

Nyerj az Unibeten, fogadj a meccsekre kockázat nélkül! 20 000 Ft sportfogadás bónusz + 60 ingyen pörgetés vár Rád! Regisztrálj most! (x)

A cikk lejjebb folytatódik

U21-es válogatottunk március 21-én a moldávokat fogadja felkészülési mérkőzésén, öt nappal később pedig Almatyban lép pályára Eb-selejtezőn a házigazda kazahok ellen.





Mint ismert, néhány hete Gera Zoltán a Vasas vezetőedzője lett, a helyét Szélesi Zoltán vette át az U21-es válogatott élén. Az új szövetségi edző azonnal munkába állt, most pedig kihirdette az első keretét, amely vasárnaptól a moldávok elleni hazai felkészülési mérkőzésre és a kazahok elleni idegenbeli Eb-selejtezőre készül Telkiben.

A mieink tavaly ősszel hazai pályán 2-0-ra legyőzték a kazahokat, akik négy mérkőzés után három ponttal állnak jelenleg a csoport ötödik helyén, és 21-én Skóciában lépnek pályára Eb-selejtezőn. A mieink is játszanak 21-én: a Bozsik Arénában a moldávokat fogadjuk felkészülési mérkőzésen (18 órás kezdéssel).

- Az első összetartás előtt természetesen meghallgattam Gera Zoltán és a stábom tagjainak véleményét a szóba jöhető játékosokról, beszéltem Marco Rossival is, ugyanakkor a személyes tapasztalataimra is támaszkodhattam a keret kialakításakor, hiszen az elmúlt fél évben folyamatosan figyeltem a válogatott szereplését. Bár a korosztály több kulcsjátékosa az A-válogatottba kapott meghívót, úgy érzem, összességében jó keretet sikerült összeállítani. A moldávok elleni felkészülési mérkőzésen és a kazahsztáni Európa-bajnoki selejtezőn is stabilan védekező, ugyanakkor győzelemre törő, karakteres játékot mutató csapatot szeretnék a pályán látni. Kazahsztánban az időeltolódás miatti átállás és a szélsőséges időjárás okozhat nehézséget, ezért bővebb kerettel utazunk ki, de bízom benne, hogy a körülmények nem lesznek hatással a csapat játékára, és jó eredménnyel térünk haza a selejtezőről - nyilatkozta Szélesi Zoltán szövetségi edző.

A sérüléssel bajlódó Lisztes Krisztián ezúttal nem csatlakozhatott a kerethez, míg Baráth Péter hazautazik lengyel klubcsapatától, de mivel eltiltás miatt nem léphet pályára Kazahsztánban, a moldávok elleni meccset követően elhagyja az edzőtábort.

A válogatott kerete:

Kapusok:

Hegyi Krisztián (Den Bosch)

Pécsi Ármin (Puskás Akadémia)

Tóth Balázs (Kazincbarcika)

Dala Martin (Nyíregyháza)

Védők:

Ilynbor Patrick (Kecskeméti TE)

Baranyai Nimród (DVSC)

Yaakobishvili Antal (Girona)

Vas Gábor (Paks)

Csinger Márk (DAC)

Szabó Alex (Bp. Honvéd)

Középpályások:

Kovács Mátyás (MTK Budapest)

Kerezsi Zalán (Bp. Honvéd)

Kata Mihály (MTK Budapest)

Horváth Artúr (MTK Budapest)

Benczenleitner Barna (Bp. Honvéd)

Komáromi György (Puskás Akadémia)

Katona Bálint (Ferencváros)

Bényei Ágoston (DVTK)

Vitális Milán (DAC)

Baráth Péter (Raków)

Kosznovszky Márk (MTK Budapest)

Támadók:

Gruber Zsombor (ZTE FC)

Molnár Rajmund (MTK Budapest)

Németh András (Hamburger SV)

Tóth Milán (Vasas)

Forrás: MLSZ