Szektorbezárást és pénzbüntetést osztott ki az MLSZ a Debrecennek

Szektorbezárással és pénzbüntetéssel sújtotta a labdarúgó NB I-ben harmadik Debrecent a magyar szövetség (MLSZ) fegyelmi bizottsága.

Az MLSZ honlapjának beszámolója szerint a DVSC-nek a Nyíregyháza elleni bajnokin szurkolói megbotránkoztató és rasszista bekiabálásai miatt kell fizetnie, s prevenciós terv benyújtására kötelezik. Ezen kívül a bizottság elrendelte a korábban kiszabott felfüggesztett, soron következő hazai bajnokira szóló szektorbezárásnak a végrehajtását.

A fegyelmi bizottság az Újpestre a Paks, a ZTE-re a Diósgyőr elleni bajnokin, szurkolóik megbotránkoztató viselkedése miatt rótt ki pénzbüntetést. Katona Leventének, a Nyíregyháza legutóbb kiállított futballistájának két bajnokit kell kihagynia.

Forrás: MTI

A cikk megjelenése a Szerencsejáték Zrt. tématámogatásával valósult meg.