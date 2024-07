Brazil hálóőr érkezett.

Bento csatlakozik Ronaldóékhoz.



A cikk lejjebb folytatódik

A The Athletic arról számolt be, hogy Wojciech Szczesny hoppon maradt, megtalálta kapusát az Al Nassr és az Al Nassr bár megegyezett egymással, de a csapatok nem tudtak, így a lengyel kapus, akinek jövő nyárig van szerződése egyelőre marad a Juventusnál.



Fabrizio Romano információi szerint már meg is találta a szaúdi csapat a pótlást, a brazil Bento személyében. Az Al Nassr 18 millió eurót fizet a hálóőrét, aki hamarosan hosszútávú szerződést ír alá új csapatával.