Szaúdi sztárcsapattal mérkőzik meg a magyar együttes

A másodosztályúként az elmúlt szezonban Magyar Kupa-döntőt játszó Budafoki MTE játékosai Szlovéniában vesznek részt idény eleji edzőtáborozáson.

A Budafok július 13-tól 22-ig a festői Kranjska Gorában készül az NB II-es bajnokság július végi rajtjára.

A budafok1912.hu számolt be róla, hogy a csapat programjában a tábor alatt három edzőmérkőzés szerepel. Július 15-én, szombaton 11 órakor a legutóbbi szlovén első osztályú bajnokság nyolcadik helyezett együttese, az NK Bravo lesz az ellenfél. Négy nap múlva, jövő szerdán 17:30-tól a szaúdi Al-Ahlival játszanakk. A szaúdi csapat bajnokként most jutott fel a helyi élvonalba, s a nyáron két sztár igazolását jelentette be, hiszen leigazolták a Chelsea-től a kapus Édouard Mendyt és a Liverpooltól távozó brazil csillagot, Roberto Firminót. A BMTE most akár a két neves játékossal is farkasszemet nézhet.

Az edzőtábor utolsó meccsét jövő szombaton a szlovén másodosztályú NK Triglav Kranj ellen vívják.

„Június 19-én kezdődött a felkészülés. Sokat módosult a keret, többen távoztak a klubtól, eddig hét új futballista érkezett hozzánk. Változás volt a szakmai stábban is, Erős Gábor vezetőedző és Burányi Tamás másodedző irányítja a munkát. Az eddig látottakkal maximálisan elégedett vagyok, mindenki szívvel-lélekkel edz, száz százalékot tesz bele a munkába. Nagyon szép helyen, kiváló körülmények között gyakorolhat a keret Kranjska Gorában” – mondta Filkor Attila sportigazgató.

Filkor Attila megerősíti Erős Gábor néhány napja elmondott szavait, szintén optimista ember lévén, ő is bízik abban, hogy a tervezett célt elérik, azaz az NB II-ben majd az első tíz helyezett csapat között végeznek.

„Nem végleges a keretünk, egy-két játékost valószínűleg igazolunk még. Remélem az edzőtáborban egyre jobban összekovácsolódik az együttes, s felkészülten várhatjuk majd első bajnoki meccsünket idegenben a Vasas ellen.”

Az utazó keret: Gundel-Takács Bence, Horváth András, Oroszi István – kapusok; Bíró Márk, Csonka András, Elek Bence, Fekete Máté, Fótyik Dominik, Horgosi Donát, Horváth Olivér, Kalmár Olivér, Kocsis Bence, Kovács Dávid, Lorentz Márton, Merényi Ádám, Nagy Gergő, Nándori Botond, Németh Márió, Oláh Bálint, Pintér Ádám, Sós Máté, Orosz Marcell, Szerető Krisztofer, Vasvári Zoltán – mezőnyjátékosok.